Ντουμπάι: Γιατί ο Ουόκαπ άφησε το «0» μετά από 9 χρόνια (pics)

Τους αριθμούς που θα φορούν στις φανέλες τους οι παίκτες της τη νέα σεζόν παρουσίασε η Ντουμπάι.

Ανάμεσα στα νέα πρόσωπα βρίσκεται και ο Τόμας Ουόκαπ, ο οποίος άφησε τον Ολυμπιακό και την Ελλάδα μετά από πέντε χρόνια.

Ο Τεξανός γκαρντ σε όλη του την ευρωπαϊκή καριέρα και για 9 σερί σεζόν σε Λούντβιγκσμπουργκ (2017-18), Ζαλγκίρις Κάουνας (2018-2021) και Ολυμπιακό (2021-26) φορούσε το Νο. 0.

Τώρα, στην Ντουμπάι, δε θα φοράει τον ίδιο αριθμό, αλλάζοντας στο Νο. 44. Και αυτό επειδή προφανώς τον… πρόλαβε ο Έλι Οκόμπο, ο οποίος είχε πάρει νωρίτερα μεταγραφή, έχοντας επιλέξει εκείνος το νούμερο «0», που φορούσε και στη Μονακό.

Δείτε την ανάρτηση της Ντουμπάι: