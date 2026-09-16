Στην Αθήνα για τον Ολυμπιακό ο Μάριους Μουαντιλμαντζί

Ο διεθνής με το Τσαντ επιθετικός προσγειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (16/9) στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», μέσω Κωνσταντινούπολης.

Στην Ελλάδα βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα το πρόσφατο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού Μάριους Μουαντιλμαντζί.

Ο διεθνής με το Τσαντ επιθετικός δεν αποκλείεται να βρεθεί άμεσα στο «Γ. Καραϊσκάκης» για να παρακολουθήσει το παιχνίδι των «ερυθρόλευκων» με την Γιαγκελόνια για το Europa League και να τεθεί στη διάθεση του Ιμανόλ Ιλγουαθίλ, την Πέμπτη.

Ο Μάριους έχει υπογράψει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με ετήσιες απολαβές 1,3 εκατ. ευρώ συν μπόνους και θα ενισχύσει τους Γκονσάλες και Γιάρεμτσουκ στη γραμμής κρούσης.

Την περσινή σεζόν στη Σαμσουνσπόρ είχε 23 γκολ και επτά ασίστ σε 52 συμμετοχές σε Τουρκία και Ευρώπη.