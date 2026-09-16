Η κριτική του ΠΑΟΚ: Κορυφαίοι Γιάκιτς και Κένι, εκτελεστής ο Μύθου, εξαιρετικός Μπαταούλας!

Η κριτική του SDNA στους παίκτες του ΠΑΟΚ μετά το πολύτιμο διπλό κυπέλλου στο Περιστέρι με 0-1, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase.

Αναλυτικά η κριτική:

Τσιφτσής: Δεν είχε να αντιμετωπίσει κάποια μεγάλη φάση, αλλά μικρές και σημαντικές προϋποθέσεις του επικίνδυνου Ατρόμητου, στις οποίες ήταν όλες άψογος.

Κένι: Ασταμάτητα τρεξίματα παρά τα σερί ενενηντάλεπτα και τη μηδενική ξεκούραση, είχε και την ασίστ, θα μπορούσε να έχει ακόμη μία με λίγο καλύτερη στόχευση και δύναμη. Λίρα εκατό ο Άγγλος.

Κόστα: Δεύτερη πολύ πειστική εμφάνιση από τον Βραζιλιάνο, κέρδισε σχεδόν όλες τις μονομαχίες είτε στον αέρα είτε χαμηλά. Έχει προς το παρόν μία μικρή αδυναμία με τα πόδια.

Ελουστόντο: Χάνει τον Πνευμονίδη στη φάση όπου ο Τσέτσιλας είδε πέναλτι, το οποίο διορθώθηκε από το VAR. Δεν αντιμετώπισε περαιτέρω ζητήματα.

Τέιλορ: Αμυντικά πολύ προσηλωμένος με καλές ενέργειες, με κούρσες ακόμη και στο φινάλε όπου καθάρισε μία δύσκολη στιγμή με τον φρέσκο Περέα. Επιθετικά είναι πίσω.

Γιάκιτς: Καθαρό εξάρι με πολλά κοψίματα και μία καλή πρώτη πάσα. Μοιάζει να μπαίνει όλο και περισσότερο στο κλίμα, δεν κάνει εύκολα λάθος σε ένα νευραλγικό σημείο.

Ούγκρεσιτς: Ενώ μπήκε με διάθεση, μετά το γκολ του ΠΑΟΚ δεν εμφανίστηκε ιδιαίτερα στο παιχνίδι και δεν ξεχώρισε.

Καμαρά: Έπαιξε στη θέση του επιτελικού μέσου, είχε κάποιες καλές ενέργειες αλλά σε ροή αγώνα δεν ήταν ουσιαστικός.

Άλι: Για μεγάλο διάστημα από το ξεκίνημα του αγώνα δεν είχε όρεξη και δεν έπαιρνε μπάλες πάνω του. Από ένα σημείο και έπειτα είχε καλές ενέργειες επιθετικά, ενώ δεν του έκανε η μπάλα το χατήρι στη φάση όπου σημάδεψε το δοκάρι.

Χατσίδης: Μπήκε με μεγάλη διάθεση, κέρδισε πολλές μονομαχίες και είχε καλές επαφές. Στο δεύτερο ημίχρονο χάθηκε και είχε λάθη, παρ' όλα αυτά βοήθησε πολύ τον Κένι με τα ανεβάσματα του Ούρονεν.

Μύθου: Ο άνθρωπος του οποίου τα πόδια έκριναν την αναμέτρηση με το τέρμα που πέτυχε και αυτό φυσικά είναι το πιο σημαντικό για το διπλό του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι.

Οι αλλαγές

Ζαφείρης: Μπήκε ως αλλαγή στο 58' αντί του Ούγκρεσιτς και έδωσε μεγαλύτερη ισορροπία στη μεσαία γραμμή του ΠΑΟΚ, ενώ είχε και μία καλή στιγμή με ένα πλασέ.

Πέλκας: Έδωσε πνοή στον ΠΑΟΚ μεσοεπιθετικά, κράτησε μπάλα και πρόσφερε βοήθειες στο κέντρο.

Ντιαγέ: Είχε και αυτός πολλές μονομαχίες αλλά δεν κατάφερε να δείξει κάτι περισσότερο, πέρα από την πίεση και το ύψος που έδωσε στις στατικές φάσεις.

Μπαταούλας: Πολύ θετική εικόνα από τη στιγμή που μπήκε (66') μέχρι το φινάλε, χωρίς κανένα λάθος και με πολλές αναχαιτίσεις.

Σανταμαρία: Μπήκε στο 86', αγωνίστηκε για επτά λεπτά και δεν μπορεί να κριθεί.