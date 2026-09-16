Το πανόραμα του Κυπέλλου Ελλάδας Superbet: Άλμα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της League phase του Κυπέλλου Ελλάδας Superbet ήταν τα εξής
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου
Νίκη Βόλου - Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ 0-3
Άρης - Μαρκό 1-0
Κηφισιά - Παναθηναϊκός 0-2
Ατρόμητος - ΠΑΟΚ 0-1
Η 3η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Πέμπτη (17/9) με τις εξής αναμετρήσεις
16:30: Καλαμάτα - ΑΕΛ
17:45: ΑΕΚ - Πανσερραϊκός
Η βαθμολογία της League phase έχει διαμορφωθεί ως εξής
|1. Ολυμπιακός
|2
|6
|7-2
|2. Παναθηναϊκός
|2
|6
|3-0
|3. Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ
|2
|4
|4-1
|4. ΟΦΗ
|2
|4
|3-0
|5. Άρης
|2
|4
|2-1
|6. ΠΑΟΚ
|2
|4
|1-0
|7. ΑΕΚ
|1
|3
|2-0
|8. Ατρόμητος
|2
|3
|1-1
|9. Καλαμάτα
|1
|1
|2-2
|10. Βόλος ΝΠΣ
|2
|1
|4-5
|11. Μαρκό
|2
|1
|2-3
|12. Κηφισιά
|2
|1
|2-4
|13. Πανσερραϊκός
|1
|0
|0-1
|14. ΑΕΛ
|1
|0
|0-4
|15. Νίκη Βόλου
|2
|0
|0-4
|16. Νέστος Χρυσούπολης
|2
|0
|0-5
Οι πρώτες 4 ομάδες προκρίνονται αυτόματα στα προημιτελικά.
Οι ομάδες από τις θέσεις 5 έως 8 θα παίξουν σε μονούς αγώνες εντός έδρας την πρόκριση στα προημιτελικά απέναντι στις ομάδες που θα τερματίσουν από τις θέσεις 9 έως 12.
Οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 12η ως την 16η θέση αποκλείονται από τη συνέχεια της διοργάνωσης.
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (27-29/10)
Παναθηναϊκός - Άρης
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ
Βόλος ΝΠΣ - Ατρόμητος
ΑΕΛ - ΟΦΗ
Μαρκό - Ολυμπιακός
Πανσερραϊκός - Νίκη Βόλου
Νέστος Χρυσούπολης - Καλαμάτα
Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ - Κηφισιά