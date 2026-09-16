Το πανόραμα του Κυπέλλου Ελλάδας Superbet: Άλμα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ

Τα φαβορί επικράτησαν εύκολα ή δύσκολα, με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ να παίρνουν τους τρεις βαθμούς απέναντι σε Κηφισιά και Ατρόμητο και να κάνουν ένα σημαντικό βήμα για την πρόκριση στον επόμενο γύρο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της League phase του Κυπέλλου Ελλάδας Superbet ήταν τα εξής

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου

Νίκη Βόλου - Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ 0-3

Άρης - Μαρκό 1-0

Κηφισιά - Παναθηναϊκός 0-2

Ατρόμητος - ΠΑΟΚ 0-1

Η 3η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Πέμπτη (17/9) με τις εξής αναμετρήσεις

16:30: Καλαμάτα - ΑΕΛ

17:45: ΑΕΚ - Πανσερραϊκός

Η βαθμολογία της League phase έχει διαμορφωθεί ως εξής

1. Ολυμπιακός 2 6 7-2 2. Παναθηναϊκός 2 6 3-0 3. Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ 2 4 4-1 4. ΟΦΗ 2 4 3-0 5. Άρης 2 4 2-1 6. ΠΑΟΚ 2 4 1-0 7. ΑΕΚ 1 3 2-0 8. Ατρόμητος 2 3 1-1 9. Καλαμάτα 1 1 2-2 10. Βόλος ΝΠΣ 2 1 4-5 11. Μαρκό 2 1 2-3 12. Κηφισιά 2 1 2-4 13. Πανσερραϊκός 1 0 0-1 14. ΑΕΛ 1 0 0-4 15. Νίκη Βόλου 2 0 0-4 16. Νέστος Χρυσούπολης 2 0 0-5

Οι πρώτες 4 ομάδες προκρίνονται αυτόματα στα προημιτελικά.

Οι ομάδες από τις θέσεις 5 έως 8 θα παίξουν σε μονούς αγώνες εντός έδρας την πρόκριση στα προημιτελικά απέναντι στις ομάδες που θα τερματίσουν από τις θέσεις 9 έως 12.

Οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 12η ως την 16η θέση αποκλείονται από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (27-29/10)

Παναθηναϊκός - Άρης

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ

Βόλος ΝΠΣ - Ατρόμητος

ΑΕΛ - ΟΦΗ

Μαρκό - Ολυμπιακός

Πανσερραϊκός - Νίκη Βόλου

Νέστος Χρυσούπολης - Καλαμάτα

Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ - Κηφισιά