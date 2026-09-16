Ο Γκονζάλες ισοφάρισε για τον Ολυμπιακό σε 1-1 (vid)

Στο 42' ο Αμπράμοβιτς απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ σουτ του Γκονζάλες. Το κόρνερ εκτελέστηκε ο Ρέτσος πήρε την κεφαλιά, και έπειτα από απόκρουση του πορτιέρο της Γιαγκελόνια, από κοντά ο Γκονζάλες ισοφάρισε σε 1-1!

Το 1-1 του Ολυμπιακού