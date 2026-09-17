Γιάρεμτσουκ: «Είμαι εδώ για να βοηθάω τον Ολυμπιακό...»

Ο σκόρερ του «χρυσού» γκολ του Ολυμπιακού αναφέρθηκε συνέστησε υπομονή.

Οι δηλώσεις του Γιάρεμτσουκ στην κάμερα του ΑΝΤ1 μετά τη νίκη με ανατροπή επί της Γιαγκελόνια, με 2-1.

«Όταν παίζεις σε μια μεγάλη ομάδα σαν τον Ολυμπιακό, πρέπει να δίνεις τον καλύτερο σου εαυτό. Είμαι εδώ για να βοηθάω τον Ολυμπιακό, την ομάδα μου, για να κάνω τους φίλους του Ολυμπιακού χαρούμενους.

Είμαι πολύ ευτυχισμένος που σήμερα όλοι θα πάνε να κοιμηθούνε με καλή διάθεση.

Έχουμε καινούργιους προπονητές, χρειαζόμαστε χρόνο αλλά δεν τον έχουμε, χρειάζεται υπομονή, έχουμε καινούργιο σύστημα πράγματα, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, να δουλέψουμε σκληρά».