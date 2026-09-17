Αλγουαθίλ: «Δεν ήταν δίκαιο το 0-1 του α’ ημιχρόνου - Νιώθω μεγάλη ευτυχία»

Τα συναισθήματα του προπονητή του Ολυμπιακού μετά τη νίκη - ανατροπή επί τηξς Γιαγκελόνια.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με το δεξί τους ομίλους της League Phase με νίκη ανατροπή επί της Γιαγκελόνια κάνοντας τον Ιμανόλ Αλγπουαθίλ ευτυχισμένο, όπως δήλωσε και ο ίδιος.

Οι δηλώσεις του προπονητή του Ολυμπιακού.

«Εκτός από το ότι έφυγε η πίεση και το άγχος, νιώθω μεγάλη ευτυχία, νιώθω μια απέραντη χαρά. Το να κερδίζεις σε αυτό το γήπεδο μπροστά σε αυτό τον κόσμο είναι κάτι απίστευτο, είχα καιρό να το νιώσω. Παρόλο που είμαι πολύ λίγο καιρό εδώ, νιώθω πάρα πολύ ευτυχισμένος και εύχομαι να επαναληφθεί αυτό.

Είναι πολύ λίγος ο χρόνος που είχα να δουλέψω αλλά είμαι πολύ χαρούμενος γιατί είδα την ομάδα να παίζει αποφασιστικά, να κατεβαίνει αποφασιστικά. Παίζαμε απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, που παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο και ελέγχει πολύ καλά τη μπάλα, συνήθως αμύνεται πολύ καλά και είναι επικίνδυνη στις επιθέσεις. Εμείς καταφέραμε να κλείσουμε τους χώρους της και να ανοίξουμε τους δικούς μας έτσι ώστε να έχουμε ευκαιρίες. Είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί είναι η αρχή

Νομίζω ότι δεν ήταν δίκαιο το γεγονός ότι πήγαμε στα αποδυτήρια με 0-1. Μπήκαμε καλά στο παιχνίδι, οι παίκτες ήταν έτοιμοι να αντιμετωπίσουν την επικίνδυνη αντίπαλο. Δυστυχώς δεχθήκαμε το γκολ σε μία φάση όμως όταν μπήκαμε στα αποδυτήρια αποφασίσαμε ότι η εικόνα μας ήταν καλή, αποφασίσαμε ότι εμείς θα πρέπει να είμαστε εκείνοι που θα επιβληθούμε αυτή τη φορά, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί καταφέραμε να είμαστε δυνατοί, να μπούμε στον αγωνιστικό χώρο και να διεκδικήσουμε τη νίκη όπως τα καταφέραμε».

Σε ερώτηση για τον mvp του αγώνα απάντησε «ο Ολυμπιακός».