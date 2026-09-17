Γκονζάλες: «Με τις προπονήσεις και την εξοικείωση θα έρθουν τα αποτελέσματα»

Ο Αρμάντο Γκονζάλες δήλωσε ευτυχισμένος για το ευρωπαϊκό ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό.

Ο Μεξικανός επιθετικός πέτυχε το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού και όπως είπε, μετά το τέλος του αγώνα, είναι αποτέλεσμα της δουλειάς.

Οι δηλώσεις του Αρμάντο Γκονζάλες.

«Είμαι πολύ ευτυχισμένος για το ντεμπούτο μου στην Ευρώπη που παίρνω μέρος στις μεγάλες διοργανώσεις και πάρα πολύ χαρούμενος για το πρώτο γκολ. Αυτό που σκέφτομαι είναι να δουλεύω πάρα πολύ και το γκολ είναι αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς.

Κάθε μέρα προσπαθούμε να αφομοιώσουμε τις νέες ιδέες του νέου προπονητή, δουλεύουμε πολύ και με τις προπονήσεις και την εξοικείωση θα έρθουν τα αποτελέσματα που θέλουμε».