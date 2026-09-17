Τι έμεινε από τη συνέντευξη που έστησε…

Η «ελεγχόμενου ρίσκου» συνέντευξη Τύπου του Βαγγέλη Λιόλιου, φανέρωσε τον πανικό του και την απόλυτη ανικανότητά του να εξηγήσει στους φιλάθλους γιατί οδηγείται στον… γκρεμό του Ελληνικού μπάσκετ με σπασμένα φρένα.

Τα θηρία, όταν «ξεψυχούν» προσπαθούν να δαγκώσουν. Το ίδιο και οι ύαινες. Ο Βαγγέλης Λιόλιος στην «ελεγχόμενου ρίσκου» συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, σε προστατευμένο περιβάλλον και με έξι δημοσιογράφους επιλογής του να υποβάλλουν τα ερωτήματα, κατόρθωσε να τα κάνει… θάλασσα.

Πρόκειται περί κατορθώματος, γιατί είχε το πλυντήριο έτοιμο, το απορρυπαντικό στη θέση του, το πρόγραμμα προκαθορισμένο και απλά χρειαζόταν να πατήσει το κουμπί. Το είχε κάνει πρόβες προφανώς, αλλά κατάφερε να το κάνει κι αυτό λάθος.

Οι Έλληνες φίλαθλοι παρακολούθησαν μια συνέντευξη Τύπου στην οποία έμαθαν πως η ΕΟΚ του Λιόλιου είναι άκρως επιτυχημένη. Γιατί έφερε χορηγίες περισσότερες απ’ αυτές που υπήρχαν για παράδειγμα. Ενώ όταν πήρε την ΕΟΚ, ήταν η εποχή που έβγαινε ο αθλητισμός και η κοινωνία συνολικά, από την εποχή της πανδημίας.

Εξήγησε με στόμφο πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν κλήθηκε στην Εθνική στα «παράθυρα», επειδή ήταν τραυματίας στο τέλος της περασμένης σεζόν. Κλήθηκε, όμως, ο Ρογκαβόπουλος για να πάει να εξεταστεί. Από την άλλη, ο ίδιος ο Γιάννης δεν ανέφερε ποτέ πως δεν πήγε στην Εθνική λόγω τραυματισμού. Ανέφερε, όμως, την ασφάλεια. Ακόμη και δημοσιογράφοι που επέλεξε ο Λιόλιος να του θέτουν «καυτά» ερωτήματα, έγραφαν πως το κακό ΝΒΑ δεν επιτρέπει στον Γιάννη να έρθει. Τελικά στις 16 Σεπτεμβρίου, μάθαμε μια νέα αλήθεια.

Στη διαιτησία είναι όλα εκπληκτικά. Γιατί έχουμε νέα παιδιά. Όπως ο Παπαπέτρου για τον οποίο ακυρώθηκαν τα όρια ηλικίας μια τριετία σερί, για να μπορεί να σφυρίζει. Όσο για τον χαμηλότερο μέσο όρο ηλικίας, εκεί ανήκει και ο Χριστινάκης που χτυπάει κόσμο σε επαγγελματικά πρωταθλήματα. Είναι νέος και… βράζει το αίμα του. Οπότε όλα καλά.

Τα επιχειρήματα για την ΕΕΑ, ήταν επιπέδου παιδιού που πηγαίνει στο δημοτικό. Οι 4 που τον έστειλαν στα αρμόδια όργανα, είναι κακοί. Οι άλλοι 3, είναι καλοί. Με λίγη από… πολιτική ευθύνη μέσα. Γιατί είναι γνωστό πως η θητεία του Λιόλιου χαρακτηρίζεται ως αντι-κυβερνητική. Η βοήθεια του Λευτέρη Αυγενάκη, οι κοινές τους παρουσίες σε διάφορα τουρνουά, το αποδεικνύουν.

Τα SMS που αποτελούν ακράδαντα αποδεικτικά στοιχεία, τα σχολίασε ξεκάθαρα ως: Προσωπικά του δεδομένα. «Καθάρισε» με αυτό, στο μυαλό του. Θεωρεί πως απάντησε στην κοινή γνώμη.

Όπως και για την Εθνική. Την οποία με στόμφο τόνισε πως δεν θα επιτρέψει να τη χρησιμοποιήσει κανείς. Τη στιγμή που ο ίδιος έκανε Έλληνα τον Γουόκαπ, για να έχει πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός επί μια τριετία και κανένα πλεονέκτημα η Εθνική. Άραγε, ποιος χρησιμοποίησε την Εθνική;

Παραδόξως, στον απολογισμό που ήθελε να κάνει ο Λιόλιος, ο Τεξανός δεν υπήρχε στην ατζέντα. Δεν θα απασχόλησε φαίνεται την επικαιρότητα, ίσως ήταν σημαντικότερο να μάθει ο κόσμος αν θα κάνει διεθνή καριέρα. Γιατί, η Δομοκός άσχημα είναι;

Το μπάσκετ το «σκότωσε». Τώρα λειτουργεί σαν την ύαινα που ψάχνει πτώματα για να χορτάσει. Δεν αντιλαμβάνεται πως για το άθλημα έχει τελειώσει. Πηγαίνει στον μπασκετικό γκρεμό, χωρίς φρένα.

Ο τρόπος που επέλεξε να μιλήσει, το «στήσιμο» της συνέντευξης Τύπου, το πώς αναφέρθηκε σε θέματα που έχουν κριθεί στη συνείδηση του κόσμου, αποτέλεσαν ένα ακόμη λιθαράκι κοροϊδίας. Ενώνοντάς τα, σηκώνεται βουνό ολόκληρο.

Άραγε η φιλία με τον Μαυραγάνη, έχει ισχυροποιηθεί; Θα ήταν ένα καλό ερώτημα που δυστυχώς δεν τέθηκε…