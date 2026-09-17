«Επτάρα» με… σόου Ραφίνια για την Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα έκανε ό,τι ήθελε απέναντι στη Ράσινγκ Σανταντέρ και με χατ τρικ του Ραφίνια πήρε μια ακόμη εμφατική νίκη στη La Liga με 7-2.

Συνεχίζει να… πετάει φωτιές η Μπαρτσελόνα, η οποία πέτυχε την έκτη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια με το εντυπωσιακό 7-2 σε βάρος της Ράσινγκ Σανταντέρ στο “Καμπ Νου”.

Το σκορ άνοιξε από το 8ο λεπτό ο Κανσέλο και στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο Ραφίνια, ο οποίος σκόραρε στο 25΄ και στο 42΄, ενώ είχε μεσολαβήσει η μείωση σε 2-1 από τον Γκουέι στο 30΄ και το 3-1 με αυτογκόλ του Βιγιαλίμπρε στο 42΄. Στο 45΄ ο Γιαμάλ έχασε πέναλτι και η Σανταντέρ βρήκε και δεύτερο γκολ στην επανάληψη, με τον Ζαμπιρί στο 65΄.

Το συγκεκριμένο τέρμα έμοιαζε να… ξυπνά και πάλι την Μπαρτσελόνα η οποία έκλεισε δυναμικά το παιχνίδι, με τον Ραφίνια να ολοκληρώνει το χατ τρικ του με πέναλτι στο 67΄, τον Γκάμπριελ Ζεσούς να σκοράρει ερχόμενος από τον πάγκο στο79΄ και τον Γιαμάλ να βρίσκει επιτέλους τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 89ο λεπτό, για να διαμορφώσει το τελικό 7-2.