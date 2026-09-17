Αλγουαθίλ: «Η πρώτη νίκη από τις πολλές που θα ακολουθήσουν»

Ο Βάσκος προπονητής του Ολυμπιακού, στη συνέντευξη Τύπου μετά την ανατροπή των «ερυθρόλευκων» κόντρα στην Γιαγκελόνια, εξέφρασε την ικανοποίηση του για το αποτέλεσμα και την εμφάνιση.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για τα πρώτα του συναισθήματα: «Η αλήθεια είναι πως τα συναισθήματα είναι έντονα. Είμαι ευχαριστημένος και χαρούμενος, όχι μόνο για τη νίκη μπροστά στον κόσμο μας, αλλά είναι δυνατά συναισθήματα τα οποία είχα καιρό να νιώσω.

Να κερδίζεις σε ένα τέτοιο απαιτητικό γήπεδο και σε ένα τέτοιο ευχάριστο περιβάλλον είναι απερίγραπτο. Έχω έντονα συναισθήματα χαράς, είναι η πρώτη νίκη από τις πολλές που θα ακολουθήσουν, θα δουλέψουμε για να το πετύχουμε αυτό. Είμαι χαρούμενος όπως σας είπα και πάλι».

Για το πόσο κοντά είναι να δει αυτό που θέλει από τον Ολυμπιακό: «Κοντά δεν είμαστε γιατί είμαι πέντε ημέρες εδώ και είναι μόλις το δεύτερό μου ματς. Έχω πολλά να αλλάξω και να περάσω πολλές ιδέες στην ομάδα. Απολαύσαμε όμως έναν ωραίο αγώνα και ο κόσμος μας βοήθησε πάρα πολύ.

Είναι αλήθεια ότι είναι ωραίο να παίζεις και να κερδίζεις εδώ. Έχουμε πολλούς νέους παίκτες και πρέπει να δουλέψουμε αρκετά, αλλά είναι λίγος ο χρόνος. Θέλουμε να δούμε πράγματα από τους νέους σε ηλικία παίκτες και γενικά θέλουμε να δούμε πολλά. Αυτό που θέλουμε είναι η ομάδα να βελτιώνεται και αυτό που ζητάω είναι όλοι η ομάδα, οι παίκτες, ο κόσμος, εσείς να φτάσουμε στο σημείο να είμαστε όλοι περήφανοι για αυτό που θα βλέπουμε».

Για τα γκολ των επιθετικών: «Είναι αλήθεια πως είναι αποφάσεις οι οποίες πρέπει να πάρει ένας προπονητής κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ελπίζεις όταν ένας παίκτης ο οποίος μπαίνει στο γήπεδο για να αντικαταστήσει κάποιον να είναι καλά. Τώρα ο Γιάρεμτσουκ μπήκε και έβαλε το γκολ της νίκης, με αυτήν την έννοια η απόφαση του προπονητή ήταν σωστή και καλή, αλλά τη δουλειά την κάνουν οι παίκτες και αυτοί είναι οι οποίοι αξίζουν τα συγχαρητήρια».

Για την διαφορετική εικόνα που παρουσίασε στο δεύτερο ημίχρονο: «Εμβαθύναμε λίγο στη δουλειά μας τις ημέρες αυτές που δουλέψαμε. Τώρα πήραμε τη νίκη σε σχέση με τον αγώνα με τον ΟΦΗ, όμως δε νομίζω ότι η ομάδα ήταν τόσο διαφορετική. Είχαμε ευκαιρίες, μπήκαμε στην περιοχή του αντιπάλου, πιέσαμε. Αλλά δεν ήμασταν εύστοχοι και σωστοί στην τελική πάσα, αλλά δε νομίζω ότι η ομάδα ήταν κακή και δεν έδειξε προσπάθεια, παρά το γεγονός ότι χάσαμε.

Τώρα ήταν ένα διαφορετικό παιχνίδι με διαφορετική ατμόσφαιρα. Δουλέψαμε περισσότερο αυτές τις ημέρες και συζητήσαμε κάποια πράγματα, αλλά διαφωνώ ότι υπήρχε τόση μεγάλη αλλαγή παρά το γεγονός ότι ήταν διαφορετικά τα αποτελέσματα. Πιστεύω η ομάδα και στους δύο αγώνες προσπάθησε το ίδιο δυνατά».

Για την Γιαγκελόνια: «Το είπαμε από πριν τον αγώνα ότι είναι ένας επικίνδυνος αντίπαλος και το είδαμε αυτό στον αγώνα. Στην πρώτη τους φορά που πλησίασαν στην περιοχή μας απείλησαν και κατάφεραν να μας βλάψουν. Δεν κέρδισαν γιατί εμείς παίξαμε καλή άμυνα, ο Ορτέγκα ήταν καλός αλλά και η άμυνά μας ήταν αποτελεσματική.

Μας πίεσε η Γιαγκελόνια, αλλά εμείς ήμασταν αρκετά αποτελεσματικοί. Πήγαμε στ’ αποδυτήρια με την ισοπαλία, αλλά θα ήταν άδικο αν έμενε εκεί το παιχνίδι γιατί πιέσαμε τον αντίπαλο και δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες και ήμασταν απειλητικοί. Το δίκαιο είναι αυτό που έγινε, βάλαμε το γκολ της νίκης και κερδίσαμε. Το λέγαμε πριν από τον αγώνα ότι πρόκειται για έναν δυνατό αντίπαλο».