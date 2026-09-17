Βαθμολογία UEFA: Νίκη - χρυσάφι για την Ελλάδα, ακόμα πιο κοντά η 10η θέση!

Τεράστιας σημασίας μπορεί να αποδειχθεί η νίκη του Ολυμπιακού επί τις Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα της League phase του Europa League.
Οι ερυθρόλευκοι χάρισαν στον εθνικό συντελεστή 0.400 βαθμούς και μείωσαν την απόσταση από έναν άμεσο ανταγωνιστή, όπως η Πολωνία που βρίσκεται πια μαζί με την Τσεχία στους 45.125 βαθμούς.
Η χώρα μας σκαρφάλωσε στους 44.612 και περιμένει ό,τι καλύτερο από τον ΟΦΗ την Πέμπτη (υποδέχεται την Χόφενχαϊμ), ώστε να ψαλιδίσει ακόμα περισσότερο τη διαφορά από τους Πολωνούς, με τους Τσέχους να περιμένουν το αποτέλεσμα της Πλζεν που φιλοξενεί την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.
Αναλυτικά η πενταετής βαθμολογία χωρών της ΟΥΕΦΑ, μετά τους αγώνες της πρεμιέρας της League phase του Europa League έχει ως εξής:
9. Τουρκία 49.875 (4/5)
10. Τσεχία 45.125 (4/5)
11. Πολωνία 45.125 (2/5)
12. ΕΛΛΑΔΑ 44.612 (4/5)
13. Νορβηγία 38.612 (4/5)
14. Δανία 38.306 (4/4)
15. Κύπρος 34.693 (2/4)
Υπενθυμίζουμε τι σημαίνει για το ελληνικό ποδόσφαιρο κάθε θέση αναφορικά με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια για την σεζόν 2028-29
10Η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: League phase Champions League
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
11Η-12Η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
13Η-14Η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
15Η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
16Η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 2ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: –
17Η-22Η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: –