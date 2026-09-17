Βαθμολογία UEFA: Νίκη - χρυσάφι για την Ελλάδα, ακόμα πιο κοντά η 10η θέση!

Η νίκη του Ολυμπιακού επί της Γιαγκελόνια κάνει ακόμα πιο ορατή την καθοριστική 10η θέση για την Ελλάδα.

Τεράστιας σημασίας μπορεί να αποδειχθεί η νίκη του Ολυμπιακού επί τις Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα της League phase του Europa League.

Οι ερυθρόλευκοι χάρισαν στον εθνικό συντελεστή 0.400 βαθμούς και μείωσαν την απόσταση από έναν άμεσο ανταγωνιστή, όπως η Πολωνία που βρίσκεται πια μαζί με την Τσεχία στους 45.125 βαθμούς.

Η χώρα μας σκαρφάλωσε στους 44.612 και περιμένει ό,τι καλύτερο από τον ΟΦΗ την Πέμπτη (υποδέχεται την Χόφενχαϊμ), ώστε να ψαλιδίσει ακόμα περισσότερο τη διαφορά από τους Πολωνούς, με τους Τσέχους να περιμένουν το αποτέλεσμα της Πλζεν που φιλοξενεί την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Αναλυτικά η πενταετής βαθμολογία χωρών της ΟΥΕΦΑ, μετά τους αγώνες της πρεμιέρας της League phase του Europa League έχει ως εξής:

9. Τουρκία 49.875 (4/5)

10. Τσεχία 45.125 (4/5)

11. Πολωνία 45.125 (2/5)

12. ΕΛΛΑΔΑ 44.612 (4/5)

13. Νορβηγία 38.612 (4/5)

14. Δανία 38.306 (4/4)

15. Κύπρος 34.693 (2/4)

Υπενθυμίζουμε τι σημαίνει για το ελληνικό ποδόσφαιρο κάθε θέση αναφορικά με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια για την σεζόν 2028-29

10Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: League phase Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11Η-12Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

13Η-14Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

15Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

16Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 2ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: –

17Η-22Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: –