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Πάνω στη γραμμή έσωσε τη Γιαγκελόνια ο Αμπράμοβιτς (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 31' κόρνερ από αριστερά, κεφαλιά του Ζότα Σίλβα ο Αμπράμοβιτς πάνω στη γραμμή απέκρουσε τη μπάλα.

Η ευκαιρία του Σίλβα

Πάνω στη γραμμή έσωσε τη Γιαγκελόνια ο Αμπράμοβιτς (vid)