Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA LEAGUE Πάνω στη γραμμή έσωσε τη Γιαγκελόνια ο Αμπράμοβιτς (vid) 16-09-2026 22:58 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Ολυμπιακός Jagiellonia Białystok 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 31' κόρνερ από αριστερά, κεφαλιά του Ζότα Σίλβα ο Αμπράμοβιτς πάνω στη γραμμή απέκρουσε τη μπάλα. Η ευκαιρία του Σίλβα Τεστ ευφυΐας: Εάν κάνεις κάτω από 2 λάθη σε αυτό το κουίζ, έχεις IQ πιο υψηλό από του μέσου Έλληνα menshouse.gr Το λάθος στην Α’ Θεσσαλονίκης: Η επιλογή του Μητσοτάκη που προβληματίζει instanews.gr Μια βασική διαφοροποίηση: Τα ευέλικτα πακέτα της νέας συνδρομητικής πλατφόρμας Αλαφούζου dailymedia.gr «Πόσο γλίτσας είναι»: Άγρια κόντρα Χάρη Δούκα – Στάθη Τσαγκαρουσιάνου για μια ανάρτηση για τον Μαζωνάκη dailymedia.gr Ο παίκτης που μπορεί να λύσει το πρόβλημα στα χαφ της Εθνικής menshouse.gr Εκτός από τον Ουναΐ ο ΠΑΟ έχει άλλον έναν παικταρά menshouse.gr Ο... Ρουμάνος Κριστιάνο που θα έκανε μεταγραφή 50 εκατομμύριων έρχεται στα 23 του στο Λεβαδειακό! menshouse.gr Ετοιμάζει τριπλό μεταγραφικό χτύπημα ο Τσίπρας: Από το ΠΑΣΟΚ στο κατώφλι της ΕΛ.Α.Σ. instanews.gr Πάνω στη γραμμή έσωσε τη Γιαγκελόνια ο Αμπράμοβιτς (vid) SHARE