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Απείλησε με Σάλιακα ο Ολυμπιακός (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 16’, Μπρούνο, Τσικίνιο και Γκονζάλες συνδυάστηκαν άψογα, η μπάλα έφτασε στον Σάλιακα μέσα στην περιοχή και δεξιά που σούταρε άουτ.

Η ευκαιρία του Σάλιακα

Απείλησε με Σάλιακα ο Ολυμπιακός (vid)