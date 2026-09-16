Απείλησε με Σάλιακα ο Ολυμπιακός (vid)

Στο 16’, Μπρούνο, Τσικίνιο και Γκονζάλες συνδυάστηκαν άψογα, η μπάλα έφτασε στον Σάλιακα μέσα στην περιοχή και δεξιά που σούταρε άουτ.

Η ευκαιρία του Σάλιακα