Λίσι: «Θα μας βοηθήσει η διακοπή» - Τι δήλωσε για τους φορ

Ο Αλέσιο Λίσι έχει «στοχεύσει» τη διακοπή των Εθνικών ομάδων, προκειμένου ο ΠΑΟΚ να εμφανιστεί καλύτερος στη συνέχεια - Τι δήλωσε για τους τρεις φορ και τη διαχείριση

Ο Ιταλός τεχνικός σχολίασε τη διαχείριση που θα υπάρξει στη θέση του επιθετικού, αλλά και τη διακοπή που έρχεται και αναμένεται να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

Για το αν κρατάει κάτι άλλο εκτός της νίκης: «Ξέραμε ότι αυτό το γήπεδο είναι δύσκολο για τον ΠΑΟΚ και για όλους. Είχε αρκετό αέρα σήμερα και δεν μας βοήθησε για να παίξουμε με τη μπάλα. Είχαμε πολλά προβλήματα στο πρώτο ημίχρονο. Όμως, ήμασταν ικανοί να διατηρήσουμε το μηδέν παθητικό μέχρι την ανάπαυλα. Στο δεύτερο ημίχρονο διορθώσαμε κάποια πράγματα, ιδίως στο πρώτο κομμάτι του. Δεν υποφέραμε. Είμαι χαρούμενος με τη νίκη, το μηδέν παθητικό και με την εμφάνιση κάποιων παικτών που δεν έχουν παίξει πολύ».

Για το αν βοήθησαν οι αλλαγές του: «Ήταν για λόγους τακτικής. Κάναμε κάποια πράγματα διαφορετικά στο δεύτερο ημίχρονο. Ο αέρας ήταν το... κλειδί. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν εναντίον μας, κάτι που άλλαξε στην επανάληψη. Διόρθωσα κάποια λάθη και εγώ. Το γήπεδο ήταν πολύ ξηρό και αργό, δεν μας βοήθησε να παίξουμε».

Για τον Μπάνζα, τον Μύθου και τις επιλογές στο φορ: «Είναι πολύ καλός ο ανταγωνισμός. Είμαι πολύ τυχερός που έχω τρεις παίκτες ικανούς στην επίθεση. Πρέπει να παλέψουν για να κερδίσουν τη θέση. Έχουμε πολλούς παίκτες, κάτι που βοηθά τον κόουτς να έχει επιλογές και για την αρχική ενδεκάδα και για τις αλλαγές».

Για τη διαχείριση της διακοπής, αν είναι χρήσιμη: «Σίγουρα είναι σημαντική, αλλά το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι θα λείπουν αρκετοί παίκτες. Πρέπει να το διαχειριστούμε, να δουλέψουμε σε αρκετά πράγματα. Σίγουρα θα κερδίσουμε πράγματα από αυτή την περίοδο που θα είμαστε όλοι μαζί στις προπονήσεις για να δουλέψουμε τόσο στην τακτική όσο και στη φυσική κατάσταση, καθώς υπάρχουν παιδιά που είναι πίσω στο θέμα αυτό».

Για τον Ατρόμητο: «Είναι δύσκολη ομάδα ο Ατρόμητος. Σκληρή ομάδα, έχει καλό υλικό. Πολύ καλή τόσο στις μακρινές μπαλιές όσο και με τη μπάλα στα πόδια. Πολύ δυνατή ομάδα και στις στημένες φάσεις. Ίσως δεν ήταν τυχερή στο πρωτάθλημα, αλλά πιστεύω θα αλλάξει αυτό και θα βελτιώσουν την βαθμολογική τους θέση».