Μύθου: «Πεινάω για περισσότερα γκολ, πολύ χαρούμενος για Μοναστηρλή, Χατσίδη και Μπαταούλα!» (vids)

Οι όμορφες ατάκες από τον σκόρερ του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι, μετά το φινάλε της αναμέτρησης και το διπλό του Δικεφάλου επί του Ατρόμητου.

Ο Ανέστης Μύθου ήταν ο άνθρωπος που ξεκλείδωσε το τρίποντο του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι για την δεύτερη αγωνιστική της league phase του Superbet Κυπέλλου, αφού με δικό του γκολ ο Δικέφαλος έφυγε με τη νίκη.

Ο νεαρός φορ, μίλησε μετά το τέλος του αγώνα στο flash interview με κάποια πολύ όμορφα λόγια τόσο για την ασπρόμαυρη παρέα των νεαρών, όσο και για τους στόχους του ίδιου και της ομάδας του.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Η εμφάνιση δεν ήταν αυτή που θέλαμε, αλλά το πιο σημαντικό είναι οι τρεις βαθμοί, τους κρατάμε και προχωράμε. Χρειάζεται και κάποιες στιγμές να υποφέρεις μέσα στο γήπεδο, το κάναμε και πήραμε το τρίποντο. Το κλίμα είναι πολύ θετικό στην ομάδα, στην Ευρώπη δεν τα πήγαμε όπως θέλαμε, αλλά μένουν δύο στόχοι που είμαστε ζωντανοί και πρέπει να πάμε ως το τέλος για να κατακτήσουμε κάποιο τρόπαιο».

Για το γκολ που πέτυχε: «Είναι πολύ θετικά τα συναισθήματα, είναι το δεύτερο μου γκολ για φέτος και... πεινάω για περισσότερα».

Για το πώς νιώθει και αν ευχαρίστησε τον Κένι για την ασίστ: «Νιώθω καλύτερα από πέρσι, είμαι πιο έτοιμος, ευχαρίστησα τον Κένι... δείχνοντάς τον!».

Για τον κανονισμό των δύο νεαρών: «Σίγουρα είναι πολύ καλός ο κανονισμός με τους δύο νέους, γιατί με τους Χατσίδη και Μοναστηρλή που έπαιξαν πέρσι και φέτος (και) με τον Μπαταούλα, είμαστε φίλοι και μόνο χαρά νιώθω για όλους μας».

Για το κομμάτι της τακτικής: «Αυτό είναι θέμα του προπονητή, δεν μπορούμε να εκφέρουμε εμείς άποψη».