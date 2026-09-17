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Το δοκάρι του Ρέτσου στις καθυστερήσεις (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στις καθυστερήσεις του αγώνα, εντυπωσιακή ενέργεια του Ζέλσον από αριστερά, αλλά ο Ρέτσος στην καρδιά της άμυνας της Γιαγκελόνια, έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι.

Η ευκαιρία του Ρέτσου

Το δοκάρι του Ρέτσου στις καθυστερήσεις (vid)