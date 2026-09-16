Θηρίο στο κλουβί ο Χέις-Ντέιβις: Έκανε προπόνηση στο ΟΑΚΑ με δεμένο χέρι! (vid)

Ο Αμερικανός φόργουορντ παρά τον τραυματισμό του, δουλεύει ατομικά, κοινοποιώντας στιγμιότυπα από τις προπονήσεις του με δεμένο το χέρι του!

Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, υπέστη κάταγμα στο τέταρτο μετακάρπιο του χεριού του, όμως δείχνει πόσο πολύ θέλει να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

Ο Αμερικανός φόργουορντ, μάλιστα δημοσίευσε βίντεο, από τις ατομικές προπονήσεις που κάνει στο T-Center έχοντας το χέρι του δεμένο, με τον Χέις-Ντέιβις να μοιάζει με θηρίο στο κλουβί.

Ο έμπειρος καλαθοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, μάλιστα τιτλοφόρησε το βίντεο του ως «τι θα έκανε ο Kόμπι», θέλοντας να επισημάνει το μεντάλιτι που είχε ο θρύλος των Λέικερς.

«Προς το παρόν με το ένα χέρι, αλλά προσπαθώ να κρατήσω κάποιου είδους ρυθμό», ανέφερε στην περιγραφή του ο Αμερικανός φόργουορντ του Παναθηναϊκού.