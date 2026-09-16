Η χαμένη ευκαιρία του Τσικίνιο (vid)

Στο 31' έπειτα από γύρισμα από αριστερά, ο Τσικίνιο προσπάθησε με γυριστό σουτ να σκοράρει αλλά δεν είχε ισορροπία και έστειλε τη μπάλα άουτ.

Η φάση του Τσικίνιο