MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Η χαμένη ευκαιρία του Τσικίνιο (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Στο 31' έπειτα από γύρισμα από αριστερά, ο Τσικίνιο προσπάθησε με γυριστό σουτ να σκοράρει αλλά δεν είχε ισορροπία και έστειλε τη μπάλα άουτ.

Η φάση του Τσικίνιο

Η χαμένη ευκαιρία του Τσικίνιο (vid)