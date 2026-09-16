Προμηθέας: Αποχαιρέτησε τον Σκληρό που ανακοινώθηκε από το Πόρτλαντ

Ο Αλέξανδρος Σκληρός θα συνεχίσει την καριέρα του στο NCAA και στο Portland State Basketball, με τον Προμηθέα να τον αποχαιρετάει.

Ο 18χρονος διεθνής σέντερ αποτελεί ακόμα έναν Έλληνα παίκτη που επιλέγει τις ΗΠΑ και το NCAA για να εξελιχθεί. «Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι που ο Αλέξανδρος εντάσσεται στο πρόγραμμά μας», δήλωσε ο κόουτς του Πόρτλαντ, Τζέις Κομπέρν και πρόσθεσε: «Παίζει με σκληράδα, μας αρέσει πολύ η ικανότητά του να αμύνεται, να μαζεύει ριμπάουντ και να παίζει δυνατά».

Από την πλευρά του ο Προμηθέας αποχαιρέτησε τον παίκτη, αναφέροντας:

«O Oργανισμός του Προμηθέα Πάτρας εύχεται καλή επιτυχία στον αθλητή της, Αλέξανδρο Σκληρό, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στο αμερικάνικο κολλέγιο, Portland State Basketball. Ο Αλέξανδρος Σκληρός αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο για την Ακαδημία μας και το πρόγραμμα ”ΝΟΥΣ”, μέσα από το οποίο αναδείχθηκε και πραγματοποίησε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα.

Ο θηριώδης center εντάχθηκε στην ομάδα μας σε πολύ νεαρή ηλικία, πέρασε από όλα τα αγωνιστικά τμήματα του Προμηθέα και έφτασε σε πολύ σημαντικές διακρίσεις. Κατέκτησε ένα ασημένιο μετάλλιο και ένα χάλκινο σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων, ένα χρυσό μετάλλιο και ένα ασημένιο σε Rising Stars, δύο Πανελλήνια Σχολικά Πρωταθλήματα και ένα Παγκόσμιο. Επιπλέον, έκανε ντεμπούτο με την ανδρική ομάδα του Προμηθέα στην GBL και ήταν μέλος όλων των μικρών εθνικών ομάδων.

Φυσικά, ο Αλέξανδρος Σκληρός παραμένει μέλος της οικογένειας του Προμηθέα, που εξακολουθεί να κρατάει τα δικαιώματα του αθλητή, σε περίπτωση επιστροφής του στην Ευρώπη. Του ευχόμαστε από καρδιάς καλή επιτυχία σε αυτό το νέο του ταξίδι, να έχει υγεία και πολλές επιτυχίες».