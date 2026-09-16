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Tα στιγμιότυπα και το γκολ του Μύθου από το διπλό του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι (vid)

Ποδόσφαιρο
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Τα highlights από την πολύτιμη νίκη του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Superbet κυπέλλου.
Tα στιγμιότυπα και το γκολ του Μύθου από το διπλό του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι (vid)