Η Μπενφίκα πέρασε άνετα από την έδρα της Μίλαν (0-2) και ξεκίνησε με το δεξί την League Phase. Νίκες για Λιόν, Λεβερκούζεν, Σάντερλαντ.

Περισσότερα σε λίγο…