Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA LEAGUE Μίλαν - Μπενφίκα 0-2 16-09-2026 23:55 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ A.C. Milan Benfica Bayer 04 Leverkusen Olympique Lyonnais 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Η Μπενφίκα πέρασε άνετα από την έδρα της Μίλαν (0-2) και ξεκίνησε με το δεξί την League Phase. Νίκες για Λιόν, Λεβερκούζεν, Σάντερλαντ. Περισσότερα σε λίγο… Εκτός από τον Ουναΐ ο ΠΑΟ έχει άλλον έναν παικταρά menshouse.gr Το λάθος στην Α’ Θεσσαλονίκης: Η επιλογή του Μητσοτάκη που προβληματίζει instanews.gr Ετοιμάζει τριπλό μεταγραφικό χτύπημα ο Τσίπρας: Από το ΠΑΣΟΚ στο κατώφλι της ΕΛ.Α.Σ. instanews.gr Ο... Ρουμάνος Κριστιάνο που θα έκανε μεταγραφή 50 εκατομμύριων έρχεται στα 23 του στο Λεβαδειακό! menshouse.gr Ο παίκτης που μπορεί να λύσει το πρόβλημα στα χαφ της Εθνικής menshouse.gr Τεστ ευφυΐας: Εάν κάνεις κάτω από 2 λάθη σε αυτό το κουίζ, έχεις IQ πιο υψηλό από του μέσου Έλληνα menshouse.gr Μια βασική διαφοροποίηση: Τα ευέλικτα πακέτα της νέας συνδρομητικής πλατφόρμας Αλαφούζου dailymedia.gr «Πόσο γλίτσας είναι»: Άγρια κόντρα Χάρη Δούκα – Στάθη Τσαγκαρουσιάνου για μια ανάρτηση για τον Μαζωνάκη dailymedia.gr Μίλαν - Μπενφίκα 0-2 SHARE