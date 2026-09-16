Κέρκεζ: «Με νευρίασε το γκολ που δεχτήκαμε - Ο ΠΑΟΚ πάει για πρωτάθλημα»

Στη φάση του γκολ του ΠΑΟΚ που έκρινε το ματς στάθηκε ο προπονητής του Ατρομήτου, Ντούσαν Κέρκεζ, ο οποίος σχολίασε τόσο τον Δικέφαλο όσο και τον Αλέσιο Λίσι.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

«Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για τη νίκη του, ευχαριστώ τον κόσμο που ήρθε και στήριξε, κάναμε καλή εμφάνιση Στο τέλος δεν πήραμε βαθμούς, νομίζω δεν έπρεπε να χάσουμε σήμερα. Βλέπουμε βελτίωση από παιχνίδι σε παιχνίδι, αν οι παίκτες τα δίνουν όλα και χάνουμε δεν έχω πρόβλημα. Σίγουρα κάνουμε ανάλυση μετά τα ματς, Συνεχίζουμε, στο πρωτάθλημα είναι δύσκολα τα παιχνίδια θα γίνει μάχη μέχρι το τέλος. Με μία νίκη στο πρωτάθλημα, θα αλλάξει η κατάσταση, βλέπω θετικά την κατάσταση».

Για την φάση του γκολ του Μύθου που έκρινε την έκβαση ματς: «Αυτό που με νευρίασε λίγο είναι το γκολ που μας έβαλε ο ΠΑΟΚ, μπορούσαμε να το αποφύγουμε, το δεχθήκαμε εύκολα. Ο ΠΑΟΚ έχει καλούς παίκτες πάει για πρωτάθλημα, δεν μπορεί να μην έχει καλούς παίκτες στο ρόστερ. Με μία ισοπαλία, θα είχαμε παραπάνω πιθανότητες να περάσουμε, αλλά και τώρα μπορούμε. Θα γίνουμε καλύτεροι με έναν παίκτη που ήρθε και έναν ακόμη που θα έρθει».

Για την εμφάνιση της ομάδας του: «Ξέραμε περισσότερο τον ΠΑΟΚ και από το πρώτο παιχνίδι το μεταξύ μας που ήταν καλύτερος (σ.σ. σε σχέση με σήμερα). Μπορούσαμε να κάνουμε ζημιά, μας λείπει λίγη αυτοπεποίθηση, πάμε καλύτερα από παιχνίδι σε παιχνίδι. Είχαμε μία βάση από πέρυσι, αλλά όταν χτίζεις όλα είναι σημαντικά, όλοι είναι σημαντικοί. Από τον πρόεδρο μέχρι τον φροντιστή. Με τον παίκτη που θα έρθει θα πάμε καλύτερα, θα γίνουμε καλύτεροι. Ο Ατρόμητος πάντα ήταν κάτω από ομάδες που κυνηγάνε τον τίτλο, δίνει μάχη για την Ευρώπη».

Για την διακοπή λόγω εθνικών ομάδων: «Για εμάς η διακοπή είναι σημαντική για τους παίκτες που ήρθαν, να βρούνε ρυθμό, πριν από αυτή όμως έχουμε ένα δυνατό ματς με την Κηφισιά, δεν είναι εύκολη ομάδα εδώ και δύο χρόνια κάνει πολύ καλή δουλειά».

Για την λογική με την οποία διαχειρίστηκε το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ: «Θέλαμε να κάνουμε καλό παιχνίδι, αλλά και να προστατεύσουμε και κάποιους παίκτες».

Για την παρουσία του Λύρατζη: «Είχαμε τον Κίνι, ήταν σούπερ, αλλά ήταν μεγάλος σε ηλικία. Ήρθε ο Λύρατζης για να υπάρχει ανταγωνισμός και θα έρθει και ένας εξτρέμ. Τα παιχνίδια είναι καθρέφτης, όπως και η προπόνηση για να δίνουμε ευκαιρίες».

Για τον Λίσι: «Θέλω να ευχαριστήσω τον κόουτς Λίσι για τα καλά λόγια που είπε για εμάς. Νιώθω καλά όταν ακούω να μιλάνε έτσι για εμάς, κάνει καλή δουλειά ο Λίσι, είναι δύσκολο να είσαι προπονητής σε μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ που κυνηγά το πρωτάθλημα. Εγώ δίνω λίγο μεγαλύτερο προβάδισμα, όμως για τον τίτλο, στον Νίκολιτς που είναι και φίλος μου».

