Ο Ολυμπιακός έκανε τα εύκολα, δύσκολα απέναντι στη Γιαγκελόνια, βρέθηκε να κυνηγάει αλλά έβγαλε ένταση, πίεσε και ο Γιάρεμτσουκ που βγήκε από τη ναφθαλίνη έκανε τη δουλειά που ξέρει καλά: Χάρισε τη νίκη στο 84’ με 2-1 στην πρεμιέρα του Europa League.

Την πρώτη του νίκη στον πάγκο του Ολυμπιακού πανηγύρισε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, με τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ να βγαίνει από τη... ναφθαλίνη και να σκοράρει για να χαρίσει το «τρίποντο» στους Πειραιώτες κόντρα στην Γιαγκελόνια.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν ανώτεροι στο ματς, αλλά βρέθηκαν από νωρίς πίσω στο σκορ. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα ματς όμως, η ομάδα του Φαλήρου έβγαλε αντίδραση και με δύο τέρματα έκανε την ανατροπή, πήρε τη νίκη με σκορ 2-1 και ξεκίνησε με νίκη στην League Phase του Europa League.

Έτσι, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με το... δεξί στην Ευρώπη και πήρε... ανάσα, καθώς κανένας στην ομάδα δεν ήθελε να σκέφτεται την κατάσταση που θα επικρατούσε στο «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο σε περίπτωση νέου στραβοπατήματος.

Πίεσε ο Ολυμπιακός, τις φάσεις και το γκολ η Γιαγκελόνια

Από το πρώτο λεπτό ο Ολυμπιακός έδειξε τη διάθεσή του και πίεζε ψηλά, μην αφήνοντας τους Πολωνούς να κάνουν το παιχνίδι τους. Κάπως έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν την κατοχή, έδειξαν πως μπορούσαν να βγάλουν ευκαιρίες αλλά στην τελική πάσα τα χαλούσαν.

Μάλιστα, στο 16' οι Πειραιώτες είχαν και τεράστια ευκαιρία για να σκοράρουν. Συγκεκριμένα, ο Μανώλης Σάλιακας βρέθηκε μόνος του σε θέση βολής, αλλά αστόχησε απελπιστικά, με τη μπάλα να φεύγει άουτ και τους γηπεδούχους να χάνουν μία τρομερή στιγμή

Στο 19ο λεπτό ήρθε και η τεράστια ευκαιρία της Γιαγκελόνια. Ο Πρέλετς έφυγε στην πλάτη της άμυνας και εκτέλεσε από την κορυφή της περιοχής, με τη μπάλα να σταματά στο δοκάρι, ενώ στην επαναφορά ο Ορτέγκα απέκρουσε το δεύτερο σουτ και κράτησε ανέπαφη εστία του.

Ωστόσο, το 0-0 δεν έμεινε για πολύ ακόμη. Στην αμέσως επόμενη φάση ο Γερμανός κίπερ έκανε μεγάλο λάθος, έδωσε τη μπάλα στους Πολωνούς, αυτοί «χτύπησαν» στην κόντρα την ανοργάνωτη άμυνα των Πειραιωτών και ο Καϊετάν Ζμιτ βρήκε δίχτυα και άνοιξε το σκορ για το 1-0 στο 20ο λεπτό.

Ανέβασαν ρυθμό και τα κατάφεραν

Κάπου εκεί, οι παίκτες του Ιμανόλ Αλγουαθίλ αντί να καταρρεύσουν, ανέβασαν ακόμη περισσότερο την πίεσή τους και έψαξαν το γκολ της ισοφάρισης. Έτσι, οι Πολωνοί είχαν πλέον ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα στο να βγάλουν την μπάλα από την άμυνα και έκαναν όλο και περισσότερα λάθη.

Στο 31' ο Ολυμπιακός είχε καλή ευκαιρία με κεφαλιά του Ζότα Σίλβα από κόρνερ, αλλά ο Αβράμοβιτς τον σταμάτησε, ενώ αμέσως μετά (32') ο Τσικίνιο δεν εκτέλεσε όπως θα ήθελε και σπατάλησε ακόμη μία ευκαιρία. Οι Πειραιώτες βρισκόντουσαν όλο και περισσότερο γύρω από την εστία της Γιαγκελόνια, όμως πάλι δεν έβρισκαν το πολυπόθητο γκολ, με μεγαλύτερη ευκαιρία όλων το σουτ του Γκονζάλες (42'), το οποίο έσωσε εντυπωσιακά ο Αβράμοβιτς.

Τελικά, το πρώτο τέρμα στην εποχή «Ιμανόλ» στον Ολυμπιακό ήρθε στο 43ο λεπτό. Από το κερδισμένο κόρνερ της προηγούμενης φάσης, ο Ζότα Σίλβα πήρε την πρώτη κεφαλιά, ο Ρέτσος την δεύτερη, έσωσε ο Πολωνός κίπερ, αλλά στην επαναφορά το «Μυρμήγκι»... τρύπωσε και ισοφάρισε σε 1-1.

«Χρυσή» αλλαγή ο Γιάρεμτσουκ

Από εκεί που ήταν... τελειωμένος στον Ολυμπιακό, ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ επιστρατεύτηκε μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί και τελικά ήταν αυτός που έφερε τη λύτρωση για τους Πειραιώτες, δείχνοντας πως ήταν λάθος που δεν αγωνιζόταν τόσο καιρό.

Στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Ιμανόλ πέρασε εκτός τον Γκονζάλες και ο Ουκρανός μπήκε στη θέση του θέλοντας να δείξει ξανά την αξία του. Έτσι και έγινε. Στο 84' ο Γιάρεμτσουκ βρέθηκε εντελώς ξεμαρκάριστος στην περιοχή και με μία πολύ όμορφη κεφαλιά νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα για το 2-1.

Μάλιστα, οι Πειραιώτες είχαν την ευκαιρία στις καθυστερήσεις και για τρίτο γκολ, ωστόσο ο Ρέτσος που βρέθηκε σε θέση βολής δεν κατάφερε να βρει δίχτυα, με τη μπάλα να σταματάει στο οριζόντιο δοκάρι.

Οι ενδεκάδες του αγώνα:



Ολυμπιακός (Ιμανόλ Αλγουαθίλ): Ορτέγα - Σάλιακας (82' Πέντερσεν), Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο (46' Τικνιζιάν) - Έσε (76' Πουέρτα), Φρόιλερ - Ζέλσον, Τσικίνιο (76' Μπέιλι), Ζότα Σίλβα - Γκονζάλες (62' Γιάρεμτσουκ).



Γιαγκελόνια ( Άντριαν Σιεμιένιετς): Αμπράμοβιτς - Βόιτουζεκ, Κωνσταντόπουλος, Βιτάλ, Μοντόια - Ρόμαντσουκ (46' Κοζλόβσκι), Ιμάζ (63' Σιλά), Κλίνγκε (63' Φίντελ) - Κονσεϊσάο, Πρέλετς (75' Λοθάνο), Σμιτ.





Διαιτητής: Χαρμ Όσμερς (Γερμανία)

Βοηθοί: Κρίστιαν Γκίτελμαν, Κρίστιαν Ντιτζ

4ος: Φλόριαν Έξνερ

VAR: Σέρεν Στορκς, AVAR: Πασκάλ Μίλερ