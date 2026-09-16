Για λύπηση ο Λιόλιος, θύμισε Σαλιαρέλη: «Δεν ισχύει τίποτα, είμαι μέντορας, για αυτό μιλούσα με προπονητές και παίκτες»…

Την ώρα που η Δικαιοσύνη χτυπά καμπάνες, ο Ευάγγελος Λιόλιος με γλώσσα σώματος ανθρώπου που παραπαίει, απαντούσε ότι δεν ισχύει τίποτα για όλες τις κατηγορίες από ΕΕΑ, ομάδες και κόσμο που κραυγάζει…

Την ιστορική συνέντευξη του Αργύρη Σαλιαρέλη θύμισε ο πρόεδρος της ΕΟΚ που λίγο πριν οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη έδωσε μια συνέντευξη όπου ο απολογισμός της ήταν αξιολύπητος.

Ο Λιόλιος αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες και απαίτησε μελλοντική συγνώμη (!) από το... κράτος που τον ενέπλεξε στην υπόθεση με την απόφαση της ΕΕΑ καθώς τα μέλη της έχουν οριστεί από το υφυπουργείο αθλητισμού.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ προσπάθησε να παρουσιάσει μία εικόνα του ελληνικού μπάσκετ, που δεν κατάφερε να πείσει ούτε τον ίδιο του τον εαυτό, πέφτοντας συνεχώς σε αντιφάσεις. Χαρακτηριστικότερη όλων η αρχική τοποθέτηση πως ο Προμηθέας είναι παιδί του, αλλά στη συνέχεια τονίζοντας, σε ερώτηση για το πόρισμα της ΕΕΑ, πως δεν τον ενδιαφέρει η πατρινή ομάδα.

Ενώ ακόμα αναμένεται μία ξεκάθαρη απάντηση για το θέμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον λόγο της μην κλήσης του στο «παράθυρο» του Αυγούστου, με τον Λιόλιο ουσιαστικά να ρίχνει τον μπαλάκι στον Έλληνα σούπερ σταρ και την υγεία του.

Κάπου εκεί ήρθε και η δήλωση περί ικανοποίησης από το κομμάτι της διαιτησίας, με τον μέντορα του ελληνικού μπάσκετ παράλληλα να τονίζει πως βοηθάει όλες τις ομάδες και όχι μόνο τον Προμηθέα.

Όσο για το θέμα του σκανδάλου της ελληνοποίησης του Τόμας Ουόκαπ; Ακόμα αναζητείται μεταξύ των απαντήσεων του Λιόλιου και των ερωτήσεων των δημοσιογράφων, που ήταν παρόντες.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Καλησπέρα και ευχαριστώ για την παρουσία σας. Χαρά μου να είμαι ανάμεσά σας. Πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια που δίνω συνέντευξη. Το νιώθω να το κάνω προς τον κόσμο. Πριν 5 χρόνια μπορεί να έγινε η προεδρική διαδικασία και να με επέλεξαν τα σωματεία ως πρόεδρο της ΕΟΚ και μετά από 3 χρόνια η δεύτερη εκλογή μου, αλλά υπήρχε ενότητα. Σε αυτό το διάστημα επικοινωνώ με τα σωματεία αλλά το μπάσκετ απευθύνεται στους φιλάθλους. Νιώθω την ανάγκη, όπως την πρώτη μέρα μίλησε στους φιλάθλους και είπα το πρόγραμμα αυτής τη διοίκησης είναι να κάνει αυτά τα πράγματα έχοντας ένα πλάνο 8ετίας. Κάπου στο μεσοδιάστημα πρέπει να απευθυνώ πάλι στους φιλάθλους, να κάνω αυτοκριτική, έναν απολογισμό. Δεν μου αρέσουν οι μονόλογοι, ότι είστε μαζί μου σήμερα, έγκριτοι δημοσιογράφοι, καλύπτετε μέρος των Μέσων, θα με βοηθήσει να αναπτύξω την σκέψη μου. Είστε 6 δημοσιογράφοι από τους δεκάδες στον χώρο. Δεν θα μπορούσε να διαλέξουμε ούτε έναν ούτε 30. Η βοήθεια που θα μου προσφέρετε, στην ενημέρωση των φιλάθλων, είναι καίρια. Είναι έλλειμα που δεν έχουμε ανάμεσά μας γυναίκα και η ευθύνη είναι δικιά μου. Χθες ήμουν στην Θεσσαλονίκη και εκεί συνάντησα τον Γιώργο, είμαι πολύ χαρούμενος που είναι εδώ μαζί μας, δίνει έναν τόνο της συμπρωτεύουσας εδώ. Το μπάσκετ εκεί θα βγει μπροστά σε λίγα χρόνια. Όπως ήταν, ξαναέρχεται.

Θα κάνω μία σύντομη αναφορά στα όσα έχουμε κάνει και σε όσα σχεδιάζουμε να κάνουμε. Απευθύνομαι στους φιλάθλους και θα μιλήσω στην καρδιά του Έλληνα φιλάθλου που στηρίζει το μπάσκετ. Ένας στόχος ήταν η οργανωτική δομή. Τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν από την οργάνωση της Ομοσπονδίας, γιατί αυτή βοηθάει το άθλημα να εξελιχθεί. 21-26. Αυτά τα 5 χρόνια, βλέποντας το τι παραλάβαμε το 21 ως δομή και πώς είναι τώρα είναι η μέρα με τη νύχτα. Έχουν αλλάξει οι εποχές και εμείς ακολουθήσαμε. Η Ομοσπονδίες ήταν προεδροκεντρικές, ένας άνθρωπος να καθορίζει τα πάντα. Λάθος. Λάθος. Στόχος ήταν η Ομοσπονδία να μεταλλαχθεί σε οργανωτική δομή. Υπάρχουν δομές, γίνονται πρότζεκτ. Ο μέσος όρος ηλικίας έχει πέσει κατά 18 χρόνια σε όσους δουλεύουν στην Ομοσπονδία. Μέσα από τις προσκλήσεις ενδιαφέροντων κατά 90% είναι πτυχιούχοι. Η διοίκηση έχει μία χρονική διάρκεια και ένα 85% αυτών των εργαζομένων δεν δεσμεύονται αν αλλάξει η διοίκηση, ο επόμενος να πει ότι θέλουμε να αλλάξουμε οργανωτική δομή. Οργανωτικά έχει γίνει ένα θαύμα. Είμαι χαρούμενος και περήφανος. Αυτό να γίνει και σε όλες τις Ενώσεις τα επόμενα 3 χρόνια. Θα βοηθήσουμε τις Ενώσεις να το κάνουν και να βοηθήσουν τα σωματεία.

Οικονομικά βρήκαμε αρκετά χρέη στην Ομοσπονδία, πολλές Ομοσπονδίες είχαν. Ένας προϋπολογισμός εσόδων που είχαμε ήταν 3.800.000. Από αυτά οι χορηγίες ήταν γύρω στις 850.000 και τώρα είναι 7,5 εκατομμύρια. Η βιωσιμότητα της Ομοσπονδίας είναι κλεισμένη μέχρι το 2030. Η αγορά έχει δώσει μία έγκριση ότι τα πράγματα γίνονται σωστά. Στην αρχή που ήταν τραγικά, με χρέη και χωρίς εμπιστοσύνη, είχα πει το 21 ότι ήταν ένα αεροπλάνο που έπεφτε. Τώρα είναι ένα αεροπλάνο που έχει απογειωθεί. Έχει ανέβει τόσο ψηλά που θέλει προσοχή μην έχουμε απώλεια στήριξης τα επόμενα χρόνια. Έχει απογειωθεί το μπάσκετ. Όχι εξαιτίας μας, αλλά έχουμε βάλει το λιθαράκι μας.

Υπήρχε εκτόξευση στις χορηγίες. Την πρώτη χρονιά πουλήσαμε τον εαυτό μας και υποσχεθήκαμε πράγματα. Αφού τα κάναμε, οι ίδιοι οι χορηγοί επέστρεψαν. Είχαμε πληθώρα χορηγών πριν από έναν χρόνο με καλύτερα νούμερα όταν τελείωσαν οι συμβάσεις. Το 75% των εσόδων είναι από την αγορά, το 25% από κρατική χρηματοδότηση. Εξασφαλισμένο μέχρι το 2030. Έτσι, έχουμε ανθρώπινο δυναμικό που δεν υπήρχε πριν να τρέξουν τα πρότζεκτ. Με την βοήθεια όλων, ομάδων, αθλητών, προπονητών, δημοσιογράφων να εκτοξευθεί. Έτσι, οργανωτικά και οικονομικά είμαστε σε καλή κατάσταση και δεμένα για το μέλλον.

Επιτυχία σε αυτό από όταν έδωσε την υπόσχεση είμαστε πάνω από το 100%.

Μπάσκετ γυναικών. Ήταν άλλος κόσμος και αυτός. Ήταν ένα μη πρωτάθλημα το 21 η Α1 και η Α2 κατέρρεε. Έχει εκτοξευθεί, η ομάδες προχωράνε στην Ευρώπη, η Α2 έχει γίνει πολύ ελκυστική. Και αυτό μας έχει βοηθήσει να δείξουμε στον κόσμο ότι στηρίζουμε και αγαπάμε το γυναικείο μπάσκετ. Στο Ευρωμπάσκετ πέρσι ήταν ένα γεμάτο γήπεδο και ήταν εντυπωσιακό ότι σπάσαμε ρεκόρ θεατών. Το αγάπησε ο κόσμος, ένα άθλημα που δεν το γνώριζε πριν.

3χ3. Ποντάραμε σε αυτό. Είναι μία επανάσταση στον κόσμο. Είπαμε με ένα πλάνο 8ετίας θα το υλοποιήσουμε. Τώρα υπάρχει ένα μεγάλος χορηγός που το έχει αγκαλιάσει. Διοργανώσεις σε όλη την Ελλάδα. Δημιουργούμε την Εθνική που στόχος είναι να πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 21 δεν υπήρχε κάτι τέτοιο.

Ψηφιακός μετασχηματισμός. Όλα με χαρτί και μολύβι. Ένας κόσμος που έχει αλλάξει, γιατί άλλαξε η κοινωνία. Δεν γίνεται όλα να γίνονται από το κινητό αλλά όχι το μπάσκετ. Όλοι οι αθλητές, οι ομάδες επικοινωνούν μέσα από μία ψηφιακή διαδικασία. Τώρα έχει ξεχαστεί το τηλέφωνο, υπάρχουν αιτήματα που τα απαντάμε. Πριν από 3 μήνες απαντήθηκαν σε 1 μήνα 6.000 αιτήματα. Ετησίως 37.000 αιτήματα. Χωρίς τηλέφωνο. Σε πόσο χρόνο; Μέσος όρος απάντησης 35 ώρες. Όλα θα είναι μέσω ΑΙ στο μέλλον. Θα έχουμε χρόνο και ταχύτητα.

Το Μητρώο μας έδωσε την ευκαιρία να δούμε ποιοι είμαστε και τι πολιτική να κάνουμε σε όλη την ομάδα. Οι φίλαθλοι αγωνιούν για την Α1 και τις μεγάλες ομάδες. Το μπάσκετ είναι 900 σωματεία σε όλη την Ελλάδα. Να το στηρίζουμε. Κάθε νησί, κάθε περιοχή θέλει δική της πολιτική για να εξελιχθεί. Στις Α1 Γυναικών υπάρχουν τόσες ομάδες από την επαρχία. Υπήρχε ένα πλάνο στήριξης. Άλλες οι ανάγκες. Το μπάσκετ ξεπετιέται. Την πληροφορία την έδωσε αυτός ο τρόπος επικοινωνίας.

Έχουμε ηλεκτρονικά φύλλα αγώνων. Σε λίγο θα είναι όλοι οι αγώνες σε έναν χρόνο στην πλατφόρμα της ΕΟΚ και θα βλέπουν οι πάντες τους πάντες. Αυτό έγινε βήμα-βήμα. Οι παράγοντες έχουν μάθει σε αυτό που βολεύονται. Βλέπουν τα οφέλη της ψηφιοποίησης του μπάσκετ.

Έχουν να γίνουν πολλά βήματα ακόμα. Πρέπει να τα χωνεύουν όλοι σιγά σιγά.

Όταν κάτι γίνεται ψηφιακά γλιτώνεις χρόνο, χρήμα και διαφάνεια. Διαφάνεια στο τι γίνεται. Οι κανόνες είναι κανόνες για όλους.

Το 2021 το αναπτυξιακό ήταν 0. Δεν υπήρχε τα προηγούμενα 10 χρόνια. Υπάρχει ένα κενό που μεταφέρεται και μας ακολουθεί. Το νιώθουμε στην Εθνική. Έχουμε κάνει ενέργειες να βοηθήσουμε τα σωματεία. Τα σωματεία και οι αθλητές είναι επαγγελματικά, τα ενδιάμεσα και τα ερασιτεχνικά. Όλα τα στηρίζουμε με διαφορετικές ανάγκες. Από το 0 σπαταλάμε 4 εκατομμύρια για το αναπτυξιακό. Βρεθήκαν από τους χορηγούς. Ρίχνουμε εκεί τα χρήματα για να μην μας ακολουθεί το κενό. Υπάρχουν νέοι αθλητές που θα πάνε στην Εθνική. Υπάρχουν φουρνιές κι φουρνιές. Βγαίνουν παιδιά, τα ξέρουμε. Έχουν βγει από αναπτυξιακά. Έχουμε εξαιρετική φουρνιά. Η Εθνική έχει ένα κενό. Θα μας ακολουθεί. Πιέζουμε ώστε να φέρουμε νέα παιδιά και να βοηθήσουμε. Το αναπτυξιακό έχει πολλούς στόχους. Να βοηθάς τα σωματεία, να χαίρονται και να προχωρούν τα παιδιά.

Τα παιδιά που είναι 11 χρονών και κάτω, η Ομοσπονδία δεν είχε ασχοληθεί ποτέ μαζί τους. Παίζουν αγώνες τώρα. Η Ομοσπονδία έχει πάρει δύο βραβεία από την FIBA Europe για την δουλειά που κάνει στα σχολεία. Κάτι έρχεται. Θα το δει ο επόμενος πρόεδρος. Τον σπόρο που ρίχνεις να τον γεύεται ο επόμενος. Θα φανεί το αποτέλεσμα σε κάποια χρόνια. Είμαι χαρούμενος που οι επόμενες γενιές έρχονται και το βλέπουμε.

Εθνικές ομάδες. Θα μιλήσω για του άντρες. Οι Κ20 είναι νούμερο 2 στην κατάταξη πίσω από την Γαλλία. Μετάλλια το 23-24, είμαι χαρούμενος. Τα κέρδισαν τα παιδιά. Άντρες. Εθνική Ανδρών. 2022. Εκεί χάσαμε μία μεγάλη ευκαιρία να έχουμε μετάλλιο και ίσως τρόπαιο. Μερικές φορές ένα σουτ αλλάζει τα πάντα. Από εκείνη την ήττα από την Γερμανία, η Γερμανία εκτοξεύτηκε. Ακόμα θυμάμαι το 2ο ημίχρονο. Θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Το πήρε η Ισπανία. Στους μεταξύ μας αγώνες είχαμε μία υπεροχή. 23. Μία χρονιά με πολλούς τραυματισμούς, ο Γιάννης έλειπε από το χειρουργείο. Πήγαμε παγκόσμιο αλλά δεν ήταν καλή χρονιά. Ένα προολυμπιακό στην Αθήνα που μας έκανε περήφανους. Πήγαμε στην 8αδα στην Ολυμπιάδα και πέρσι μετά από 16 χρόνια πήραμε μετάλλιο. Μεγάλη περηφάνεια. Προσπαθούμε, ο στόχος είναι η ομάδα να είναι στο Παγκόσμιο. Πιστεύω θα είμαστε. Να πάμε και στους Ολυμπιακούς. Θέλουμε να τα πάμε καλά στο Ευρωμπάσκετ.

Εθνική Γυναικών. Στο παρατρίχα στο προηγούμενο Ευρωμπάσκετ δεν προχωρήσαμε. Νέα πρόκληση να προκριθούμε και να έχουμε συνέχεια στις διοργανώσεις. Θυμάμαι στο ’22 και είχαμε προκριθεί στο Παγκόσμιο για το 23, η Τουρκία είχε αποκλειστεί και μετά γάζωσε. Μία αποτυχία βοηθάει να γίνεις καλύτερος. Πάντα κάνω κριτική, αυτοκριτική, κοιτάζω τα λάθη. Αυτός που δε κάνει λάθη είναι αυτός που δε κάνει τίποτα. Δεδομένο ότι όταν ενεργείς παντού, από τα 10 τα 4 θα είναι λάθος. Να τα καταλαβαίνεις και να τα διορθώνεις. Δεν λέω ότι δεν έχουν γίνει λάθη στην Ομοσπονδία. Έχω πάρει ευθύνες και μου αναλογούν ευθύνες. Τελευταία είχαμε μία κακή εμφάνιση στο Παράθυρο και είναι προσωπική ευθύνη αυτό που έχει γίνει. Που δεν είχαμε καλή παρουσία. Όταν δεν πάνε καλά, την ευθύνη την έχει η διοίκηση. Όταν πάμε καλά, οι παίκτες και οι προπονητές. Η διοίκηση πρέπει να είναι εκεί όταν δεν πάνε καλά τα πράγματα, να παίρνει την ευθύνη. Εκεί ήταν η ευθύνη σε αυτό. Θα είμαστε στο Παγκόσμιο. Η Ελλάδα με κάποιο τρόπο, στην τελευταία στιγμή μας δίνει κίνητρο όταν ακούμε διάφορα. Εμένα μου δίνει κίνητρο όταν κάποιος μου λέει ότι δεν θα το καταφέρω. Προσπαθούσα. Θέλω να εξηγήσω ότι στην Ομοσποδνία έχουν γίνει ενέργειες άλλες σωστές άλλες λάθος. Να καταλαβαίνουμε τα λάθη και να προχωράμε.

Θέλουμε να προχωρήσει η Εθνική στο Παγκόσμιο. Θα παρέχουμε τις καλύτερες συνθήκες. Έχουμε εξαιρετικό προπονητή, σταφ και παίκτες. Να προχωρήσουμε και να πάμε καλά στο Παγκόσμιο».

Για αν ο θεσμικός του ρόλος έχει επηρεαστεί από προσωπικές σχέσεις: «Ναι. Αρχικά, το βράδυ σκέφτομαι πάντα, κριτικάρω τι έχω κάνει σωστά ή λάθος. Σημαντικό να ακούς όσους κάνουν κριτική. Μου αρέσει, την ακούω. Δεν μου αρέσει η λάσπη. Όταν πήγαινα για πρόεδρος ήξερα τι θα συμβεί. Το είχα αποφασίσει. Θυμάμαι στο πρώτο ΔΣ ότι τους λέω θα σας πουν αυτά τα πράγματα. Στην αρχή, όλοι με κοίταζαν περίεργα, τι ήρθε αυτός να κάνει εδώ. Είχα ένα πλάνο 8ετίας. Ήξερα γιατί ήρθα. Δεν μου άρεσε αυτό που έβλεπα. Δεν μου αρέσει να κρίνω και να μην παίρνω θέση. Οι Έλληνες κρίνουν αλλά δεν παίρνουν θέση. Μπες και πάρε την φθορά του ονόματος αλλά κάνε πράξη. Αυτή την ανάγκη ένιωσα. Δεν μου άρεσαν πράγματα. Ποια είναι η θέση σου λέω; Πήρα το δισάκι μου στον ώμο, γύρισα την Ελλάδα, μίλησα στα σωματεία και είπα θα προχωρήσω μπροστά, δεν θα κοιτάξω προσωπικό κόστος. Είμαι τρελός. Δεν μπορούμε να κριτικάρουμε και να μην κάνουμε κάτι. Δεν με ενδιαφέρει η υστεροφημία μου, το μπάσκετ. Δεν με ενδιαφέρει τι θα πουν για εμένα, αλλά ο επόμενος να βρει καλύτερο τοπίο.

Έχω μετανιώσει ότι δεν συμπεριφέρθηκα σωστά σε κάποιον. Δεν θα πω σε ποιον. Δεν είναι εν ζωή».

Για το αν έχει μετανιώσει για κάτι και το μεγαλύτερό του λάθος: «Αν είναι πολλά τα λάθη, πώς να διαλέξεις το μεγαλύτερο; Ίσως έχω κάνει και λάθη που δεν ξέρω. Μου τα λένε, άλλα τα δέχομαι άλλα όχι, ίσως τα κατανοήσω καλύτερα με το πέρασμα του χρόνου. Πρέπει να βάλουμε την σημαντικότητα. Μπορεί να κάνεις επιλογές συνεργατών, πώς εμπιστεύεσαι, πώς δίνεις αρμοδιότητες, πώς μιλάς σε ανθρώπους. Έχω κάνει ανθρώπινα λάθη. Είναι του χαρακτήρα μου. Είμαι απόλυτος σε αρκετά πράγματα. Λάθος του χαρακτήρα μου. Αλλά για να καταφέρεις πράγματα, πρέπει να είσαι σε κάποια απόλυτος.

Έκανα λάθος στο ξεκίνημα στην Εθνική Ελλάδα. Εκείνη τη στιγμή ήταν η σωστή απόφαση. Εκ των υστέρων δεν ήταν. Το μυαλό μου ήταν στον Βασίλη Σπανούλη από την πρώτη στιγμή. Αν ξαναζούσα το ’21 θα έπαιρνα την ίδια απόφαση και θα έκανα το ίδιο λάθος. Αυτό είναι ένα σημείο που μπορεί να έχει επηρεάσει πολλά πράγματα. Το θεωρώ και αυτό ευθύνη μου. Τον Βασίλη τον εκτιμώ πολύ. Όχι μόνο εγώ, όλοι. Είναι η Εθνική ομάδα. Μόνος σε αυτόν κυλάει αυτό το αίμα. Respect».

Για το αν έχει σκεφτεί πώς μπορεί να λύσει την όποια αντιπάθεια έχει δημιουργήσει η ενασχόλησή του με τον Προμηθέα και τα όσα έχουν γίνει εξαιτίας της: «Μου αρέσει πολύ η ερώτηση. Θα πρέπει να φανούν ότι είναι έτσι τα πράγματα για να τιμωρηθεί ο Προμηθέας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα φανεί αυτό. Όταν βγει ότι αυτό δεν ισχύει, την πολιτική ευθύνη ποιος θα την πάρει; Ποιος θα έρθει να πει συγγνώμη, δεν ισχύει αυτό; Να ξανασχοληθώ για να μην έχει προβλήματα; Δεν γίνεται. Όσο ήμουν από την πλευρά ενός ιδιοκτήτη ομάδας έβλεπα πως εξελίσσονταν τα πράγματα και δεν μου αρέσαν. Όπως δεν άρεσαν στις περισσότερες ομάδες. Ήρθα, μίλησα με τα σωματεία και έκοψα ένα σύστημα 40 ετών. Με προσωπική φθορά. Εξαρτήσεων, ελέγχων. Τα πάντα. Για τους διαιτητές μιλάω. Μουδιάσανε. Αυτοί που δεν του άρεσε αυτό που έγινε, που ένιωθαν σαν σπίτι την Ομοσπονδία, ξεκίνησαν να ρίχνουν λάσπη. Μία ομάδα με φάκελο έλεγε εγκληματική οργάνωση η ΕΟΚ. Πήγα στον εισαγγελέα να δω τον φάκελο, ήταν κενός. Κενός. Δεν υπήρχε. Είπαμε και μία κουβέντα παραπάνω. Με βγάζανε σε κάτι ίνσταγκραμ και έβγαλε με το όνομά μου. Έκανα μήνυση και αγωγή. Δεν φωνάζω αλλά κρατάω τα δικαιώματά μου. Έχω την απάντηση με το εξώδικο. Μου είπε δεν ήμουν εγώ, χάκερ ήταν. Όταν με έβριζε ήταν αυτός, όταν του μίλησα ήταν χάκερ. Το έχω ακόμα. Αυτό συνεχιζόταν γιατί τα έβαλα με ένα σύστημα που έλεγχε τα πάντα και τα έκοψα όλα. Όταν έγιναν οι εκλογές είχα πόλεμο για να μην βγω. Voucher στις ομάδες κτλ. Από το 55% πήγα στο 80% και οι ομάδες είπαν μπασκετικά καθάρισέ το όλο, λέει πρέπει να βάλουμε άλλα μέσα. Μόνο μέτωπο, Λιόλιος, λάσπη. Δεν με πειράζει. Με λάθος άνθρωπο τα βάλανε. Δεν με απειλεί ούτε εκφοβισμός, ούτε εξαγορά. Αυτή την εντολή την έδωσαν τα σωματεία. Δεν κάνω ό,τι γουστάρω, αλλά ό,τι ζητάνε τα σωματεία. Μου λένε μην κάνεις πίσω, μη φύγεις. Εγώ να φύγω; Λάθος κάνατε. Μπορεί όλα αυτά που έχω πει να έχουν γίνει, αν δεν καθαρίσει εντελώς το μπάσκετ εγώ δεν φεύγω. Αυτός είναι ο στόχος μου. Θα καθαρίσει. Δεν μιλάω καθόλου. Με έχετε ακούσει να μιλάω, να φωνάζω; Όταν φεύγει το μπάσκετ μπροστά ένα 10-20% θέλει να μείνει στο παρελθόν. Αν μείνεις σε αυτό, χάθηκες. Μοιραία θα εξαφανιστούν επειδή το μπάσκετ φεύγει μπροστά. Έχετε δει την GBL; Πρωταθληματάρα. ΑΕΚ, Άρης, ΠΑΟΚ έχουν δυναμωθεί και έρχονται. Δεν νιώθω ευθύνη πιστεύετε να προστατευτούν οι ομάδες; Στο μυαλό μου είναι τι θα κάνει ο Προμηθέας; Κάνετε λάθος, με ενδιαφέρει το μπάσκετ. Αν θεωρεί κανείς ότι μου δημιουργεί πρόβλημα αυτό, δεν με ξέρει καλά. Δεν απειλούμαι, δεν εκβιάζομαι από κανέναν γιατί δεν είμαι μόνος. Έχω μαζί τους φιλάθλους και αυτούς που με εξέλεξαν. Αν κάνω πίσω τους πρόδωσα. Δεν θα τους προδώσω».

Για το αν βγει στις επόμενες εκλογές, αν θα φύγει το 2029: «Θα φανεί στην 7ετία. Είναι ανοιχτό. Με ενδιαφέρει το μπάσκετ. Μόνο αυτό. Όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί με όσους δουλεύουν εδώ. Δεν είναι δικό μου κατόρθωμα αυτό που έχει γίνει στο μπάσκετ. Το βοηθήσαμε να έρθουν φρέσκοι άνθρωποι και να πάει μπροστά το μπάσκετ. Φρεσκάδα ήθελε, αλλά αυτό σημαίνει ότι κόβεις και ρίζες. Αυτό έχει κόστος, προσωπικό κόστος. Μου αρέσει να με στοχοποιούν; Όχι. Στην αρχή άγγιζαν τους δίπλα μου, ό,τι θέλετε σε εμένα. Ξέρετε γιατί ήρθα. Αυτό θα κάνω. Άφησα τα πάντα. Ο Προμηθέας ήταν το παιδί μου και το άφησα. Γιατί να το αφήσω για να κάνω τέτοιο πράγματα; Αυτό έχει κόστος προσωπικό».

Για τα μηνύματα με τον Ηλία Παπαθεοδώρου όσο ήταν πρόεδρος στην ΕΟΚ: «Σε ό,τι αφορά προσωπικό δεδομένο δικό μου, δεν θα αναφερθώ ποτέ. Είναι σεβαστό αυτό. Δεν γνωρίζετε πόσα μηνύματα έχω με πόσους προέδρους, προπονητές ή παίκτες. Θα είχε αξία κάποια στιγμή να δει κάποιος αυτός με πόσους μιλάει; Με πόσους επικοινωνεί; Σε πόσους λέει εγώ θα σε βοηθήσω; Αυτή είναι η δουλειά μου. Αν θεωρούμε ότι ο πρόεδρος είναι σε ένα γραφείο και λέει κάνε αυτό, το έχουμε χάσει. Το έκανα με πολλούς προπονητές».

Για το ότι γνώριζε τους διαιτητές: «Η ΚΕΔ δεν βγάζει τους διαιτητές. Είναι υποχρεωμένη μόλις βγαίνουν οι διαιτητές από τον αθλητικό νόμο να κοινοποιεί σε 50 άτομα ποιοι είναι. Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία. Με ρωτάτε αν η ΚΕΔ έκανε αυτό που έπρεπε;».

«Το φλέγον θέμα είναι η διαιτησία. Υπάγεται στην ΕΟΚ εκ του νόμου και από την FIBA. Πριν 3 χρόνια στις ομάδες είπα να έχουν ερώτημα, αν δεν του αρέσει κάτι, με συγκεκριμένη διαδικασία να είστε μαζί, να προτείνετε εσείς. Τότε είπαν όχι, έχουμε εμπιστοσύνη. Επειδή πέρσι και πρόπερσι άκουγα, πηγαίνουν κάτω από τα σπίτια του απειλούν, βρίζουν. Μάζεψα τις ομάδες και επανέφερε την πρόταση. Διαλέξετε όποιους θέλετε, θα γίνει αποδεκτό. Διαλέξετε εσείς. Όχι είπαν οι ομάδες. Υπάρχει απάντηση όχι ξανά. Οι περισσότερες έχουν εμπιστοσύνη. Είπαν όχι. Αυτοί που έκαναν προτάσεις περί διατιησίας, είπαν όχι. Θα φύγει αυτό το γλιφιτζούρι ή θα το έχουμε πάλι; Θα το έχουμε πάλι. Δεν είναι κακό να πυροβολάνε τα πόδια τους οι ομάδες. Υπάρχουν επενδύσεις εκατομμυρίων. Γιατί να πυροβολάνε τα πόδια τους; Μια ομάδα θα κερδίσει, μία θα χάσει. Δεν γίνεται να κερδίσουν όλοι. Έχουν κάτι στο πίσω μέρος του μυαλού τους, πάρτο. Όχι είπαν όλοι. Τι να κάνουμε, να μην παίξουμε αγώνες φέτος; Να μην ορίσουμε; Αυτή είναι η πραγματικότητα».

Για το αν είναι μπελάς η διαιτησία: «Δεν είδα στη συνάντηση να κατηγορούν. Δεν ξέρω τι λένε. Μπροστά μου δεν υπήρξε μία ομάδα να πει κάτι. Πιστεύουν ότι υπάρχει κάτι; Πάρτε το. Δεν ξέρω τι υπήρχε παλιά, φαντάζομαι. Αν θεωρούν ότι υπάρχει κάτι, πάρτο. Μου αρέσει να ακούω τις ομάδες. Παντού είναι η διαιτησία. Κάθε χρόνο ρωτάω τις ομάδες. Μου απαντούν και οι 900. Στα Εθνικά το 40% θεωρούν ότι έχει βελτιωθεί. Στα τοπικά έχουμε θέμα. Γιατί δεν έχουμε διαιτητές σε ποσότητα, δεν πηγαίνουν. Είναι πανευρωαϊκό πρόβλημα. Και αναγκάζονται να σφυρίζουν διαιτητές που δεν έχουν το επίπεδο. Όταν έρχονται κάποιοι και τους βρίζουν, ένα νέο παιδί θα πάει να γίνει διαιτητές; Θα στέλνατε τα παιδιά σας; Τα βρίζουν. Τα βρίζουν στα τοπικά, στα μίνι. Γιατί είναι το εύκολο άλλοθι. Πάρε ένα καθρέφτη και αν όλα πάνε καλά, κρίνε και τον άλλον».

Για το ποιος το πυροδοτεί: «Αυτοί που θέλουν να την ελέγχουν. Αυτοί που έκοψα και έρχονται ως κριτές. Γιατί θέλουν να μου ρίξουν λάσπη; Γιατί δεν είναι καλό το αναπτυξιακό, οι χορηγοί; Όχι. Όταν κόβεις κάποια πράγματα, δεν είναι εύκολο να το αποδεχτεί κάποιος. Αυτός που το χάνει, συνήθως είναι αυτός που βρίζει. Αν είναι και δημοσιογράφοι και σαιτ και ομάδες δεν το ξέρω, μάλλον λίγο όλα μαζί».

Για το αν είναι ικανοποιημένος από την διαιτησία: «Είμαι ικανοποιημένος ότι κόπηκαν οι εξαρτήσεις. Έρχονται νέα παιδιά και γουστάρουν. Θα βελτιωθούν. Πρέπει να τους προστατέψουμε. Πρέπει να τους βοηθήσουν οι ομάδες. Θα ήταν ωραίο να πήγαινα σπίτι και να τον απειλούσαν την γυναίκα και το παιδί; Αυτό θέλουμε να κάνουμε; Αυτοί οι οπαδοί μας αρέσουν; Εμένα δεν μου αρέσουν αυτοί. Δεν μου αρέσει αυτό. Πρέπει να τους εμπιστευτούμε και να τους δώσουμε τα εφόδια να γίνουν καλύτεροι. Έρχονται νέα παιδιά, έχει ανανεωθεί κατά 80%. Σφύριζαν ντέρμπι 27χρονών ή 40+; Για αυτό δεν είχαμε διαιτητές στην Ευρώπη. Ήταν προσωπική υπόθεση η διαιτησία. Οι νέοι θα βελτιώνονται. Θέλουν σεβασμό από όλους. Σεβασμό στο λάθος. Θα κάνουν λάθος. Ο καλύτερος σουτέρ έχει 38%. Από τις 70 αποφάσεις πόσες δικαιούται να κάνει λάθος; Τα λάθη δεν πειράζουν, τα εσκεμμένα πειράζουν. Αυτό κόπηκε. Το λάθος είναι στο παιχνίδι. Όσο είμαι εγώ, αυτό κόβεται. Όσο είμαι εγώ. Φαντάζομαι και ο επόμενος».

Για την πρόταση να ορίζουν οι ομάδες τους διαιτητές: «Αυτοί μου το πρότειναν μόνοι τους πρόπερσι. Η πρότασή τους ήταν. Η πρόταση των ομάδων πριν 2 χρόνια, έγγραφη και το συζητούσαν στον ΕΣΑΚΕ να κανονίζουν αυτοί τους διαιτητές. Μου απάντησαν χθες οριστικά όλοι όχι. Τι να κάνουμε, δεν θα κάνουμε αγώνες φέτος».

Για το αν υπάρχει άλλη λύση: «Η ελληνική διαιτησία είναι ανεξάρτητη. Έχει ξεχωριστό σώμα για τη GBL, ξεχωριστή εκπαίδευση. Είναι αυτό που ζήτησαν οι ομάδες. Αυτό έχει γίνει, εντελώς ανεξάρτητη. Αυτοί αποφασίζουν, κάνουν ό,τι θέλουν. Και έχουν την ευθύνη. Υπάρχει σώμα παρατηρητών, ranking διαιτητών. Υπάρχει σειρά ικανότητας με πολλούς παράγοντες και από αγώνες και από την εκπαίδευση. Είναι επαγγελματίες οι διαιτητές. Η ΚΕΔ ορίζεται από την Ομοσπονδία και είναι ανεξάρτητη, όπως γίνεται σε 200 Ομοσπονδίες. Αυτό συνέβη. Αυτό που δεν έχει συμβεί και δεν θα συμφωνήσω είναι να φέρουμε ξένους, ότι δεν μας κάνουν οι Έλληνες. Από τους 3 έχουμε 7 στην Ευρώπη. Κακώς αυξήθηκαν; Να τους πάρουμε πίσω; Εγώ τους στηρίζω τους διαιτητές. Θα είμαι μαζί τους. Θέλω καθαριότητα. Λάθη θα κάνουν.

Το ποδόσφαιρο έχει άλλη δομή, ελέγχεται κεντρικά. Το μπάσκετ δεν έχει αυτή την δομή παγκοσμίως. Δεν επιτρέπεται να έρθει ένας Λανουά».

Για την ενημέρωση για πιθανές παράνομες χρηματοδοτήσεις πολλών χιλιάδων ευρών από την Ασία: «Έχει φύγει από τα χέρια μου, δεν θα ασχοληθώ. Δεν είναι δικό μου θέμα, έχει πάει εκεί που πρέπει. Δεν μπορώ να μιλήσω αφού έχει φύγει αλλού. Δεν είναι ευχάριστο αυτό που μου έχει έρθει αλλά δεν μπορώ να δώσω παραπάνω πληροφορίες. Να σεβόμαστε θεσμικά κάποια πράγματα».\

«Στην διαιτησία γίνεται κάτι επαναστατικό. Κάτι που μπορεί να πάει σε όλη την Ευρώπη ως case study. Το δουλεύουμε δύο χρόνια. Υπάρχουν ψηφιακά εργαλεία στα οποία μπορείς να βάλεις κριτήρια για να επιλέγονται αντικειμενικά οι διαιτητικές τριάδες. Χωρίς ανθρώπινο χέρι. Από τους 30.000 αγώνες, στην GBL γίνονται λίγοι. Οι υπόλοιπες ομάδες; Το εργαλείο θα επιλέγει τους διαιτητές, η ΚΕΔ θα βλέπει ότι δεν έγινε κάτι λάθος. Δεν θα μπαίνει στο μυαλό το ποιον μου έβαλε η ΚΕΔ. Όπως βγάζει ο ΕΣΑΚΕ πρόγραμμα για το πρωτάθλημα. Είναι πρωτοποριακό. Θα είναι σε όλες τις κατηγορίες, όχι στην GBL. Αν προχωρήσει, μπορεί να πάει και εκεί. Πρέπει να δοκιμαστεί φέτος. Μιλάμε για 30.000 αγώνες, όχι 10. Θα βοηθάει τις τοπικές ΚΕΔ, έτσι θα λειτουργούμε. Είναι επαναστατικό. Είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις και ιδέες».

Για τις δηλώσεις του Σποέλστρα ότι ενθαρρύνει τους παίκτες να πηγαίνουν στις Εθνικές: «Πάντα το κάνουν. Αυτό μας είπε. Μίλησε με τον Σπανούλη. Θα προετοιμαστεί και στο Παγκόσμιο θα είναι μαζί σας. Το θέμα ήταν η προστασία και η υγεία. Αν μιλάμε για τον Αύγουστο, πόσο μάλλον θα γινόταν τον Ιούλιο. Αν μιλάμε για το πώς παρουσιάστηκε η ομάδα με το ρόστερ εκεί, my fault. Ξεκάθαρα ευθύνη μου».

Για την ευθύνη που ανέλαβε: «Δεν εκτιμήσαμε το τι γινόταν τότε καλά. Δεν φταίνε οι προπονητές ή οι παίκτες. Δική μου είναι η ευθύνη. Η διοίκηση φταίει. Υποτιμήσαμε τις υπόλοιπες ομάδες και υπερεκτιμήσαμε την άνεση που θα είχαμε. Και αυτό πέρασε στην ομάδα. Ήταν δική μου ευθύνη. Να μην γίνει αυτό εμπόδιο. Θα συμμετάσχουμε στο Παγκόσμιο. Είδατε την ομάδα με την Ισπανία πώς έπαιξε».

Για τον Αντετοκούνμπο: «Ήθελε πολύ να παίξει ο Γιάννης. Έτσι είναι. Υπηρετεί την Εθνική. Και μην διανοηθεί να πει κανείς το αντίθετο. Είναι αθλητής, είναι άνθρωπος. Υπεράνθρωπος μερικές φορές, αλλά άνθρωπος. Να μην κινδυνέψει η υγεία του επειδή υπήρξε η ανάγκη. Μεγαλύτερη αξία από τη νίκη έχει η υγεία του αθλητή».

Για τον Σπανούλη και το αν η παρουσία του στον Άρη μπορεί να του κοστίσει την θέση στην Εθνική: «Ο Ιτούδης ήταν εξαιρετικός. Δεν το κουβεντιάζουμε αυτό. Διαισθητικά ήταν αυτό για εμένα, λογικά δεν ήταν αυτό.

Η Εθνική είναι πάνω από όλους μας. Η Εθνική δεν αγγίζετε. Δεν θα τολμήσει κανείς να την αγγίξει. Την υπηρετούμε, δεν την χρησιμοποιούμε. Όποιος είναι στην Εθνική και οι διοικήσεις των ομάδων την υπηρετούν. Δεν συμβαίνει αυτό από τις ομάδες. Η Εθνική υπάρχει με τις επιτυχίες επειδή οι μεγάλες ομάδες στηρίζουν τους αθλητές. Ευχαριστούμε τις ομάδες. Η Εθνική είναι το αποτέλεσμα της προσπάθειας όλων των ομάδων και των διοικήσεων. Τις ευχαριστώ δημοσίως».

Για τους ομοσπονδιακούς προπονητές στις χαμηλότερες κατηγορίες και για τα όσα λέγονται για αναξιοκρατία: «Τα αποτελέσματα πχ φέτος είναι τα καλύτερα των τελευταίων 20 ετών. Θα μπορούσαμε να πάμε καλύτερα; Ναι, αλλά τα προηγούμενα 20 ήμασταν χειρότερα. Κάνουμε κριτική. Στο τέλος όλα τα τμήματα στην ομοσπονδία έχουν λογοδοσία. Κάνουν αυτοκριτική και μετά κριτική από εμάς. Η Ομοσπονδία έχει ένα διοικητικό συμβούλιο, μια διοίκηση, που δεν εμπλέκεται στο operation της Ομοσπονδίας, όμως βάζει στόχους. Στο τέλος κρινόμαστε. Εμείς κρίνουμε όσους δουλεύουν στην Ομοσπονδία και οι ομάδες κρίνουν εμάς. Αυτό γίνεται. Αυτή τη στιγμή, δεν μιλάω στις ομάδες που με κρίνουν στις εκλογές. Μιλάω στους φιλάθλους. Μου αρέσει η κριτική, την ακούω, αλλά κάποια νούμερα είναι νούμερα».

Για τον στόχο του αναπτυξιακού: «Η Εθνική ομάδα ανδρών και γυναικών. Η τροφοδοσία. Τα κολέγια είναι ευχή και κατάρα. Δεν έχουμε δει ακόμα την επιρροή. Ευχή γιατί σε μία κρίσιμη ηλικία οι αθλητές παίζουν μπάσκετ, γίνονται καλύτεροι, σπουδάζουν, έχουν πτυχίο. Μόλις γυρίσουν πίσω ενδεχομένως να έχουμε πολλούς αθλητές για την Εθνική. Κατάρα γιατί δεν τους έχουμε τώρα. Τι θα τους πεις; Μη σπουδάσεις; Στις πιο κάτω ηλικίες, ο στόχος είναι πρώτον να παίξουν πιο πολλά παιδιά, 25% αύξηση. Να γίνει μελλοντικά το πιο καταξιωμένο άθλημα στην Ελλάδα, είναι οι επόμενοι αθλητές, οπαδοί, παράγοντες, διαιτητές. Ακόμη, διαλέγεις αθλητές με πραγματικά προσόντα και τους βοηθάς. Δίνεις εφόδια, υιοθετείς κάποιους. Από τα Κ16, Κ18, από όλους αυτούς κάποιοι λίγοι θα παίξουν προς τα πάνω. Ο Σπανούλης έγινε τρομακτικός παίκτης σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Εθνική εφήβων ήταν 12ος παίκτης. Οι υπόλοιποι 11; Ότι είναι κάποιος στην Εθνική δεν σημαίνει πως καταξιώθηκε κάποιος, σημαίνει πως θέλει βοήθεια να προχωρήσει. Η Εθνική με τους διαθέσιμους προπονητές που έχει… Το μέλλον είναι οι προπονητές. Θέλουμε προπονητές να ασχολούνται με αυτές τις ηλικίες. Δεν τους έχουμε, ψάχνουμε. Κάνουμε λάθος και σωστές επιλογές. Ο Κώστας Παπαδόπουλος είναι εξαιρετικός προπονητής. Θα είναι και σε άλλη ηλικία τώρα. Πηγαίνει όπου έχει ανάγκες η Ομοσπονδία. Πόσους τέτοιους προπονητές έχουμε στην Ελλάδα; Θέλουμε τα αποτελέσματα, αλλά θέλουμε κυρίως να καταλάβουν τι σημαίνει Εθνική ομάδα. Ο σεβασμός στην Εθνική ομάδα είναι πιο σημαντικός από το αποτέλεσμα. Ο σεβασμός. Εδώ θέλει μεγάλη προσοχή. Γιατί σε αυτό το αεροπλάνο που ανεβαίνει υπάρχουν και κακό. Γίνονται επαγγελματίες σε ηλικία 16 χρονών. Είναι επαγγελματίας στο μυαλό; Είναι ευαίσθητα πράγματα αυτά. Να προστατέψουμε τις καρδίες και τις ψυχές των παιδιών. Να νιώθει ο προπονητής ότι είναι η Εθνική, όχι το τσιφλίκι του. Εδώ υπηρετούμε τις Εθνικές. Δεν είναι η ομάδα μας η Εθνική».

Για το αν ο προπονητής της Εθνική ή ο τεχνικός διευθυντής του συστήματος πρέπει να μην είναι part-time δουλειά: «Δεν είμαι σίγουρος ότι έχω την απάντηση. Ένας προπονητής που είναι στην Εθνική και είναι εκεί το μυαλό του, το καταλαβαίνω. Είναι δύσκολο να έχεις πολλά καρπούζια, εκτός αν έχεις ικανότητες όπως ο Σπανούλης. Ένας που δεν θα είναι ενεργός μπασκετικά πολύ, είναι σαν να έχεις έναν παίκτη που να παίζει μόνο στα παράθυρα. Το θέλουμε; Δεν ξέρω. Στον 4ο, 5ο χρόνο πώς θα γίνει αυτό; Έχουμε επιλέξει το μοντέλο που θεωρούμε ότι δουλεύει και δείχνει ότι δουλεύει σε εμάς. Νιώθω μία μεγάλη ασφάλεια με τον Βασίλη. Αν πει όχι τι θα κάνουμε; Δεν υπάρχουν αδιέξοδα στην ζωή. Δεν έχει πει όχι μέχρι τώρα. Βλέπει τα πάντα και από την Ελλάδα και την Αμερική και την Ευρώπη. Ο Βασίλης είναι μπάσκετ. Όπως και ο Νίκος. Για αυτό έκανε και αυτή την καριέρα. Με έχει εντυπωσιάσει πολύ η ματιά του, θα περάσει τον τύχο. Αυτό που έγινε τον Ιούνιο ήταν κίνητρο για αυτόν. Όπως και την Εθνική που την πυροβολούσαν λίγο, ήταν κίνητρο για όλους».

Για το αν θα αποκτήσει προπονητή η Εθνική Γυναικών: «Την άλλη εβδομάδα, μπορεί και μέσα σε αυτή. Έχει αποφασιστεί».

«Είναι ευθύνη των ομάδων να προστατέψουν την Εθνική. Ευθύνη των ομάδων και των διοικήσεων να προστατέψουν όχι τον Σπανούλη, αλλά την Εθνική. Χαίρομαι που τον γνωρίζω. Θα διαλέξει αυτό που είναι σωστό. Δεν τον ενδιαφέρει πού παίζει. Πάνω από όλα είναι η Εθνική. Αν το έχει κάποιος στο πίσω μέρος του μυαλού του, φταίνε η διοικήσεις σε αυτό. Έχω εμπιστοσύνη και στον ΠΑΟΚ και στον Άρη και χαίρομαι που έχουν αναγεννήσει τις ομάδες. Με αυτές μεγάλωσα εγώ».

Για το αν βγήκε εκτός ορίου με κάποιο γεγονός και για την απουσία του Παναθηναϊκού από την τελευταία του πρωτοβουλία και για την επιθετική πολιτική του Γιαννακόπουλου: «Δεν με πειράζει καθόλου. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι μία ομάδα, είναι ένας κόσμος. Ο Ολυμπιακός δεν είναι μία ομάδα, είναι ένας κόσμος. Δεν είναι οι διοικήσεις, ούτε οι παίκτες, ούτε οι προπονητές. Είναι τα εκατομμύρια των φιλάθλων. Αυτοί απαιτούν σεβασμό 100%. Από εμένα και από όλους. Θέλουν σεβασμό οι φίλαθλοι. Να καταλάβει ο καθένας την ευθύνη που έχουμε. Φωνάζει ένας προπονητής σε τοπικό στους διαιτητές, βλέπουν τον παράγοντα μίας τοπικής ομάδας να βρίζει κάποιον, τι θα κάνουν οι φίλαθλοι; Δεν θα φωνάξουν; Είμαστε όλοι παραδείγματα για τους φιλάθλους, και εγώ. Έχω ευθύνη. Αλλά δεν θα με ακούσετε ποτέ να μιλήσω κατά κάποιας ομάδας. Μία φορά μόνο. Όχι στα 5 χρόνια και πριν. Ποτέ. Μπορούν να με κρίνουν, αυστηρά, επιθετικά. Τις σέβομαι. Ο ρόλος μου είναι να είμαι ενωτικός. Και αυτό θα το υπηρετήσω όσο είμαι εδώ».

Για το τι γίνεται με την ΕΣΚΑΝΑ και για τις wild cards: «Να πω κάτι για τις ενώσεις. Η κάθε ένωση είναι αυτοτελής, εκλέγει τα σωματέια μόνη της. Τα σωματεία εκλέγουν την Ομοσπονδία. Παράλληλα, τα σωματεία οργανόνται σε ενώσεις μόνα τους, εκλέγουν διοικήσεις μόνα τους και έχουν την ευθύνη σαν φυσικά πρόσωπα. Μόνοι τους προσλαμβάνουν υπαλλήλους, γραφεία. Μόνοι τους. Είναι δικιά μου ευθύνη. Των ομάδων. Σαν Ομοσπονδία είπα θα βοηθήσω όλες τις ενώσεις με κάποια χρήματα, με συγκεκριμένο ποσοστό από το Κράτος που με επιδοτεί. Με συγκεκριμένα κριτήρια όμως. Όχι όπου θέλω. Τα κριτήρια είναι πόσους αθλητές έχουν, πόσους αγώνες κάνουν, αντικειμενικά κριτήρια. Και τα δίνω στις ενώσεις. Γιατί τα δίνω αυτά μόνος μου; Δεν έχω καμία υποχρέωση. Είναι το κομμάτι του αναπτυξιακού. Βοηθάω τις ομάδες να μην έχουν όλο το κόστος της ένωσης. Αφού η ΕΣΚΑΝΑ δεν έχει νορμάλ διοίκηση, τα δίνω απευθείας στις ομάδες για να βοηθήσουν. Τα δίνω όλα τα χρήματα που πρέπει να πάρουν απευθείας στις ομάδες. Έπαιρναν χρήματα για το διάστημα αυτό. Θα ξαναπάρουν. Αν θέλουν να κρατήσουν την διοίκηση, είναι δικό τους θέμα.

Η κατάσταση στην ΕΣΚΑΝΑ είναι ότι δεν ξέρουν πού και πόσα οφείλουν. Ακούγεται ένα μεγάλο χρέος και οι ομάδες λένε ότι δεν ξέρουν πώς προήλθε. Όχι από την ΕΟΚ πάντως. Η Ομοσπονδία να πάρει χρήματα από άλλες ενώσεις να τα δώσει εκεί; Δεν το θεωρώ σωστά. Να παίρνει ο καθένας αυτό που δικαιούται. Δεν ξέρω τι γινόταν πριν. Δεν θα μπω σε αυτή τη λογική. Τα κριτήρια είναι ίδια για όλους.

Πριν έρθω δεν υπήρχε wild card. Ανέβαιναν με βάση της σειράς και είχαμε τα γνωστά φαινόμενα. Άλλαζαν πρωταθλήματα τον Σεπτέμβρη. Όμως, ανέβαινε μία ομάδα όχι αγωνιστικά, επειδή κάποιος δεν κατέβαινε. Δεν κέρδιζε στο γήπεδο την άνοδο.

Το αλλάξαμε και βάλαμε 9 κριτήρια. Αυτά υπάρχει μία επιτροπή από 9 μέλη που ο καθένας αξιολογεί τις παρουσιάσεις των ομάδων, και οι ομάδες είναι παρών στις αξιολογήσεις των άλλων ομάδων. Αυτό συμβαίνει τόσα χρόνια μια χαρά. Φέτος μία ομάδα είπε δεν συμφωνώ. Τι να κάνουμε; Την σέβομαι την ομάδα, είναι ιστορική, από την πόλη μου. Δεν μπορώ να αλλάξω τα κριτήρια και να την βοηθήσω επειδή είναι από την πόλη μου έναντι κάποιος άλλης. Αυτή είναι η θέση μου. Όταν βγήκα στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, κάναμε πολλές αλλαγές. Και με πήραν κάποιες ομάδες και μου λένε εντάξει πρόεδρε, αλλά εγώ σε ψήφισα, μην το κάνεις για εμένα. Δεν με ενδιαφέρει ποιος με ψήφισε. Δεν είμαι πρόεδρος όσων με ψήφισαν αλλά όλων των ομάδων. Άργησαν λίγο να το καταλάβουν ότι το εννοούσα. Το έχουν καταλάβει τώρα. Όλες οι ομάδες το ίδιο. Δεν γίνονται χάρες. Φυσικά και τις βοηθάμε, τις στηρίζουμε. Οι μεγάλες που έχουν κόσμο μπορεί να είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Άρης, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, τις σέβομαι. Αλλά με νοιάζει το ίδιο με μία ομάδα στην Χίο και έχει την ανάγκη μας. Θα μιλήσω με αυτή την ομάδα με την ίδια αγάπη σαν να είναι η ομάδα μου. Γιατί κάποιο στιγμή αυτή η ομάδα θα φτάσει τόσο ψηλά που δεν την φανταζόμαστε.

Στις δεύτερες εκλογές φάνηκε ότι κάποια ομάδα για αυτό μπορεί να μας ψηφήσει. Έφτασα το 80%. Αυτό κάτι δε δείχνει; Δεν λέω ότι τα κάνουμε σωστά, αλλά είμαστε αληθινοί. Κάνουμε λάθη. Έκανα λάθος, έσφαλα, ζητάω συγγνώμη. Είναι σημαντικό στη ζωή σου να πεις συγγνώμη. Όλοι το έχουμε ανάγκη να το κάνουμε».

Για τη μη τήρηση της χρηματοδότησης που είχε υποσχεθεί η Ομοσπονδία σε ομάδες που χρησιμοποιούν παιδιά κάτω των 20 ετών: «Λέγαμε κάντε το και θα έχετε οικονομικές απολαβές σαν κίνητρο. Πες μου μία ομάδα που δεν έχει πάρει αυτά τα χρήματα. Γιατί δεν ξέρω καμία εγώ.

Δεν ξέρω ποιος είπε ότι δεν τηρήθηκε μετά τον πρώτο χρόνο. Μπορώ να σου στείλω όλα τα στοιχεία όλων των ομάδων. Τηρείται κάθε χρόνο. Πρέπει να γίνει η εκκαθάριση της τελευταίας χρονιάς να το πιστοποιήσουμε. Όλα τα προηγούμενα έχουν δοθεί. 2022-23-24. Έχουν δοθεί όλα. Για αυτό μου κάνει εντύπωση. Ποια ομάδα είναι; Υπάρχει ομάδα που έχουμε ξεχάσει; Να πάρουν τηλέφωνο. Και να μου πει ποια είναι η ομάδα που δεν το τηρήσαμε. Μιλάμε με τις ομάδες.

Αν ξεχάσαμε κάτι, εννοείται. Αλλά ότι δεν τηρήσαμε; Δεν είναι αληθινό. Αν πάρουν θα πω δεν το είδαμε, ή το είδαμε ή δεν έχεις δίκιο. Καμία φορά παίρνει μία ομάδα και μου λέει 5*5=65. Δεν είναι έτσι. Στην Elite τα σταματήσαμε τα κριτήρια.

Το κάθε μέτρο έχει έναν χρόνο που πρέπει να το δίνεις και μετά παίρνεις πόρους για αλλού. Στην Elite ήταν για δύο χρόνια. Δεν έβαζαν τους αθλητές για να έχουν ποιοτικό χρόνο αλλά οικονομικό. Δεν ήταν αυτός ο στόχος. Στόχος ήταν να έχουν χρόνο και να αναπτύσσονται οι παίκτες. Η Elite το έκανε με μεγάλη επιτυχία, με πολλούς παίκτες που έπαιξαν να πηγαίνουν στην GBL. Αυτό το έχουν γευστεί οι επαγγελματίκες ομάδες. Ας πουν ένα ευχαριστώ. Όχι σε εμένα, στην Elite League. Είναι το εκκολαπτήριο τους. Θυμίσου πώς ήταν η Elite πριν 5 χρόνια, Δεινοσαύρων. Καλά έκαναν, αλλά άλλαξε αυτό. Δίνουμε χώρο στα νέα παιδιά. Τον δίνουμε λίγο σπρώχνοντας, αλλά τον δίνουμε. Θέλουμε νέα παιδιά, προπονητές, διαιτητές. Αυτό είναι το μέλλον μας. Θέλουμε νέους και στην Ομοσπονδία. Είδες πόσα νέα παιδιά είναι εδώ. Δουλεύουν με όρεξη. Εδώ είναι η ευκαιρία να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Ξέρετε πόσες επαγγελματικές ομάδες έχουν πάρει στελέγχη από εδώ; Καλά κάνουν. Αυτή είναι η δουλειά της Ομοσπονδίας,. Να τροφοδοτεί συνέχεια. Αυτό σημαίνει Ομοσπονδία. Δεν είναι ένα κλειστό κούτι. Ανοιχτό είμαστε. Και αν κάνουμε λάθος, να μας το πείτε. Η κριτική μου αρέσει, δεν μου αρέσει η τοξικότητα».

«Μην νομίζει ο κόσμος ότι εγώ διαλέγω τους δημοσιογράφους. Την επόμενη φορά θα είναι άλλοι. Εκτελείτε ένα λειτούργημα. Όχι του εαυτού σας, του κόσμου. Το ποιος είναι εδώ έχει σημασία ως αξιοπιστία αλλά δεν σημαίνει πως είστε οι μόνοι αξιόπιστοι και οι άλλοι δεν είναι. Αυτό είναι που ήθελα να πω. Το καταλαβαίνετε από την δράση που γίνεται τώρα».

Για τους επτά ξένους και το αν αυτό μπορεί να μην βοηθήσει την ανάπτυξη: «Ο έλεγχος ξένων στις μικρότερες κατηγορίες βοηθάει στην ανάπτυξη. Το ανεξέλεγκτο στις μικρότερες κατηγορίες όχι. Αλλά ο έλεγχος ναι. Αλλάζει το μπάσκετ πια. Σε τρία χρόνια θα είναι άλλος κόσμος. Πρέπει να προσαρμοζόμαστε. Θα μείνουμε όπως ήταν πριν από κάποια χρόνια;

Αν θα είναι 5, 7, 8, 9, 4. Δεν είναι αυτό το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό είναι να έχουμε Έλληνες παίκτες σημαντικούς που παίζουν για τις ομάδες GBL. Να είναι πρωταγωνιστές. Να μην είναι συμπληρωματικοί. Θα μου φέρουν κάποια στιγμή οι ομάδες μία ολοκληρωμένη πρόταση; Όχι αριθμό παικτών, αλλά πώς θα βοηθήσουν το ελληνικό μπάσκετ και τον Έλληνα παίκτη, ο οποίος δεν θα κάθεται στις δάφνες του αλλά θα είναι πρωταγωνιστής. Θα παίζει ενεργό ρόλο, στα τελευταία 3 λεπτά θα παίρνει παιχνίδι. Αυτόν θέλουμε στην Εθνική, αυτοί μας λείπουν. Που θα μπαίνουν και θα είναι πρωταγωνιστές.

Αν μου φέρουν ολοκληρωμένη πρόταση και όχι αποσπασματική θα την ακούσω με πολύ σεβασμό. Θα είναι μέσα η άποψη των ομάδων, συνεργασία με προπονητές, παίκτες και Ομοσπονδία. Μη κοιτάξουν τι συμφέρει φέτος. Να κάνουν έναν σχεδιασμό ότι για τα επόμενα χρόνια θέλω να το πάμε έτσι. Εγώ πώς κάθομαι και κάνω ένα πλάνο που λέω 8ετίας; Κάντε και εσείς ρε ΕΣΑΚΕ ένα πλάνο 8ετίας και πες μου τι θες να κάνεις. Θα σε ακούσω, αλλά να το κάνεις.

Δεν είναι δεδομένο ότι θα πω ναι. Θέλω μία ολοκληρωμένη πρόταση. Το έχω πει στον ΕΣΑΚΕ. Γιατί να γίνει αυτό; Ας γίνει, του χρόνου 8 και μετά 9; Έτσι θα πάμε; Ούτε το 5 είναι το σωστό. Δεν είναι ο αριθμός το σωστό, είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Πώς ο Έλληνας παίκτης θα βρει θέση, πώς θα γίνει σημαντικός και πώς θα ισχυροποιηθούν οι Εθνικές. Επειδή μεσολαβούν και τα κολέγια, μπορεί να αλλάξει το στάτους του ελληνικού μπάσκετ. Μπορεί. Υπάρχει πανευρωπαϊκή κουβέντα για το τι θα γίνει όταν έρθουν τα κολέγια. Πάνε στα κολέγια τα παιδιά, παίρνουν εκατομμύρια. Αν έρθουν με 5-10 εκατομμύρια στην τσέπη και του πει μία ελληνική ομάδα 100.000 συμβόλαιο, θα παίξουν μπάσκετ ή θα το κόψουν; Άρα πάμε σε άλλες παραμέτρους. Το πώς έχει γίνει το ΝCAA είναι ένας νέος παράγοντας. Πρέπει να δούμε τι θα μας φέρει. Αλλάζουν τα δεδομένα, πρέπει να προσαρμοστούμε. Μιλάμε για ξένους παίκτες. Ο πληθυσμός στην Ελλάδα μειώνεται. 30% κάτω τα πρωτάκια. Ποιοι θα παίξουν μπάσκετ μεθαύριο; Ποιοι θα δουλέψουν; Και αυτοί που έρχονται από άλλες χώρες να τους εντάξουμε ή να τους βάλουμε μία ρετσέτα; Ως κοινωνικός αλλά και πραγματικό θέμα.

Δεν βγάζω μία απόφαση, εγώ ο Λιόλιος, η Ομοσπονδία. Θέλει μία συλλογική σκέψη και θέλω προτάσεις από όλους. Και από παίκτες, προπονητές, δημοσιογράφους θέλω δημιουργικές προτάσεις. Να δούμε πώς είναι καλύτερο να σχεδιάσουμε το ελληνικό μπάσκετ και όχι αν συμφέρει εμένα ή εσένα. Τι συμφέρει το ελληνικό μπάσκετ και τις εθνικές ομάδες».

Για το τι θα τον ενδιέφερε να κάνει μετά την 8ετία και αν θα ήθελε να πολιτευτεί ή να κάνει διεθνή καριέρα στο μπάσκετ ή να εμπλακεί στην ΕΟΕ: «Τα έχω σκεφτεί αυτά. Γιατί πάντα πρέπει να σκέφτεσαι το μετά στην ζωή σου. Να δημιουργήσεις κάτι που θα έρθει ο επόμενος και θα το κάνει ακόμα καλύτερο. Εγώ θέλω ο επόμενος εδώ να έρθει και να είναι πολύ καλύτερος από εμένα. Το πιστεύω ότι θα είναι και θα κάνει καλύτερα πράγματα εδώ. Και θα χαρώ πολύ να είναι. Στην ΕΟΕ δεν θα ασχοληθώ σίγουρα, έχουμε εξαιρετικό πρόεδρο εκεί και εξαιρετικά μέλη. Τον Ισίδωρο που είναι εξαιρετικός, έχει κάνει θαύματα, του βγάζω το καπέλο. Respect και σε αυτόν. FIBA Europe, όχι. Δεν πρόκειται να ασχοληθώ. Μπορεί να υπάρχουν σειρήνες, εγώ δεν πρόκειται να ασχοληθώ εκεί. Να πολιτευτώ ούτε 1 στο εκατομμύριο. Δεν κάνω για πολιτικός. Δεν είμαι τόσο διπλωμάτης και δεν θα αλλάξω τώρα. Μπορεί να είναι μειονέκτημα ότι δεν είμαι διπλωμάτης, αλλά δεν είμαι. Δεν κάνω για πολιτικός. Τι θέλω να κάνω; Θέλω κάτι να κάνω. Δεν ξέρω αν πρέπει να το πω τώρα εδώ. Νομίζω ότι με κάποιο τρόπο θέλω να βοηθήσω από το δικό μου μετερίζι κάποια στιγμή αργότερα, δεν ξέρω πότε, να βοηθήσω κάτι που είχα όνειρα από παλιά για την πόλη μου. Μία ομάδα η οποία είναι ακόμα… Την Παναχαϊκή. Πρέπει κάποια στιγμή αυτή η ομάδα… Όχι εγώ να κάνω κάτι. Να μπορέσω να βοηθήσω, να συσπειρώσω. Θέλει σεβασμό αυτή η ομάδα. Είναι η Πάτρα όλη. Εγώ στην Πάτρα μεγάλωσα, από εκεί είμαι. Δεν την ξεχνώ ποτέ και χαίρομαι που είμαι από εκεί. Είναι μία παρακαταθήκη που έχουμε υποχρέωση όλοι ως Πατρινοί να την στηρίξουμε. Κάποια στιγμή επιχείρησα να κάνω κάτι, δεν το έκανα καλά. Νομίζω πρέπει κάποια στιγμή να βοηθήσω. Όχι να κάνω κάτι, μη νομίζετε. Το θεωρώ χρέος μου κάποια στιγμή να κάνω κάτι σε αυτό το κομμάτι. Χρέος μου. Χρέος μου να βοηθήσω την Πάτρα. Αν μπορέσω. Κατά τα άλλα, στο σπίτι μου με τα σκυλιά μου, τα γατιά μου, την γυναίκα μου, τα παιδιά μου, ήρεμος θα είμαι εκεί. Το σημαντικό δεν είναι πότε μπαίνει κάποιος αλλά πότε φεύγει. Θα πρέπει να ξέρει την ώρα που πρέπει να φύγει. Αυτό είναι κάτι που δεν θέλω να το ξεχάσω ποτέ. Θέλω όταν είναι να φύγω από την Ομοσπονδία να υπάρχει κάποιος άνθρωπος που να τον έχουμε ζήσει, θα τον έχουν ζήσει και ακούσει οι ομάδες, θα έχει ζήσει τι γίνεται στην Ομοσπονδία, θα νιώθει την αγωνία να συνεχίσει αυτό που γίνεται και θα είμαι πολύ χαρούμενος».

«Ευχαριστώ για την παρουσία σας πάρα πολύ, πραγματικά. Στην αρχή είπα κάποια πράγματα στον κόσμο που είχα σχεδιάσει να τα πω. Όλα αυτά που κουβεντιάσαμε μαζί δεν τα είχα σχεδιάσει, ήταν από καρδίας και μου αρέσει πάρα πολύ. Για αυτό μου αρέσει ο διάλογος, να υπάρχουν ερωτήσεις που να πρέπει να σκέφτομαι, να απαντώ. Και έτσι έγινε. Σαν να πίναμε καφέ κάπου, τόσο οικεία ένιωθα, χωρίς να έχω συνειδητοποιήσει ότι μας ακούν όλοι οι Έλληνες φίλαθλοι, όσοι Έλληνες φίλαθλοι είναι. Όταν μιλάς έτσι και βλέπουν ποιος είσαι, καταλαβαίνουν και τι γίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ όλους σας. Υγεία να έχουμε και να βοηθήσουμε όλοι να μας ενώνει το μπάσκετ. Αυτά που μας χωρίζουν είναι πολύ λιγότερα από αυτά που μας ενώνουν. Ευχαριστώ πολύ».