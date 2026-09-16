Μπαρτζώκας: «Το Super Cup είναι ένας τίτλος που θέλουμε να διεκδικήσουμε, δεν έχει κάτι σοβαρό ο Μιλουτίνοφ»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του κατά την αποχώρηση του Ολυμπιακού για το Άμπου Ντάμπι τόνισε πως στόχος του Ολυμπιακού είναι η κατάκτηση του Super Cup και τόνισε πως ο Νίκολα Μιλουτόνοφ θα είναι κανονικά «παρών».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ξεχωριστή η σημασία, είναι ένας τίτλος, θέλουμε να τον διεκδικήσουμε. Είμαι περίεργος πώς θα το αντιμετωπίσουν οι παίκτες. Κάθε διεκδίκηση τίτλου είναι στόχος για τον Ολυμπιακό. Το επίπεδο είναι υψηλό, με ποιοτικές ομάδες. Αν καταφέρουμε να πάρουμε το τρόπαιο θα είναι ένα σημαντικό επίτευγμα».

Για το υψηλό επίπεδο: «Για τη Ρεάλ και τη Φενέρ δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, ήταν στο Final Four. Η Ντουμπάι BC έχει ενισχυθεί και είναι διεκδικητής. Είναι ένα σοβαρό τουρνουά και θα δούμε πράγματα που δεν είναι συνηθισμένα, αφού δεν έχουν ακόμα χημεία οι ομάδες».

Για το αν υπάρχουν τραυματίες: «Όλοι έχουν κάνει προπόνηση. Ο Μιλουτίνοφ δεν προπονήθηκε σήμερα, δεν έχει κάτι σοβαρό, ελπίζουμε να προπονηθεί αύριο».