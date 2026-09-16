Νέα εξέλιξη για την Νέα Τούμπα: Προς γνωμοδότηση της Περιφέρειας η περιβαλλοντική μελέτη

Όπως αναφέρεται στην ημερήσια διάταξη, το θέμα περιλαμβάνεται στην συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή (18/9), λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση της «Φωλιάς του Δικέφαλου Αετού» από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
Η σχετική αναφορά στην ημερήσια διάταξη:
«Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της υφιστάμενης μονάδας του έργου με τίτλο: “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΗΣ ΠΑΕ ΠΑΟΚ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥΜΠΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”, Δήμου Θεσσαλονίκης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης. (ΠΕΤ: 2504008414). (Αρ. Πρωτ.: 2758/27-8-2026)
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσσαλονίκης».