Νέα εξέλιξη για την Νέα Τούμπα: Προς γνωμοδότηση της Περιφέρειας η περιβαλλοντική μελέτη

Μία σημαντική γραφειοκρατική εξέλιξη δρομολογείται για την Νέα Τούμπα, καθώς η συζήτηση για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έρχεται προς γνωμοδότηση από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Όπως αναφέρεται στην ημερήσια διάταξη, το θέμα περιλαμβάνεται στην συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή (18/9), λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση της «Φωλιάς του Δικέφαλου Αετού» από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Η σχετική αναφορά στην ημερήσια διάταξη:

«Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της υφιστάμενης μονάδας του έργου με τίτλο: “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΗΣ ΠΑΕ ΠΑΟΚ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥΜΠΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”, Δήμου Θεσσαλονίκης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης. (ΠΕΤ: 2504008414). (Αρ. Πρωτ.: 2758/27-8-2026)

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσσαλονίκης».