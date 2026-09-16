Η Χόρσενς ανακοίνωσε την παραχώρηση του Χαπίπη στην Κ19 του ΠΑΟΚ

Επίσημη μορφή πήρε η παραχώρηση του Φίλιππου Χαπίπη από τη Χόρσενς στην Κ19 του ΠΑΟΚ - Η ανακοίνωση των Δανών

Όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, ο Δικέφαλος κινείται για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής της Κ19, προχωρώντας σε δύο προσθήκες μέσα σε λίγες μέρες.

Εκτός του Γιασίν Αζούζ που έρχεται από την Κ23 της Λέουβεν, στο ασπρόμαυρο ρόστερ θα ενταχθεί άμεσα ο 18χρονος φορ Φίλιππος Χαπίπης, που μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στην Χόρσενς.

Η ομάδα της Δανίας ανακοίνωσε σήμερα (16/9) την παραχώρηση του διεθνή επιθετικού στον ΠΑΟΚ, με τον Χαπίπη να ενισχύσει την ομάδα του Ομάρ Ελ Καντουρί, πιθανότατα μετά τη διακοπή των Εθνικών ομάδων.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

«Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός μετακομίζει στον ΠΑΟΚ με άμεση ισχύ.

Πριν από λίγο περισσότερο από έναν χρόνο, ο Φίλιππος Τσαπίπης μεταγράφηκε από την B.93 στην AC Horsens, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο. Ωστόσο, ο ταλαντούχος επιθετικός ποδοσφαιριστής δεν θα αγωνιστεί ξανά με τη φανέλα των «κίτρινων».

Κι αυτό γιατί παραχωρήθηκε στον ΠΑΟΚ με άμεση ισχύ και θα ενταχθεί στον μεγάλο ελληνικό σύλλογο, ο οποίος βρίσκεται στη δεύτερη θέση της κορυφαίας κατηγορίας του ελληνικού πρωταθλήματος.

Όλοι στην AC Horsens εύχονται στον Φίλιππο Τσαπίπη καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».