Formula 1: Αυτό είναι το καλεντάρι του 2027 – Με Sprint το GP του Μονακό (pic)

Η Formula 1 ετοιμάζεται για μία ακόμη γεμάτη σεζόν, με το πρόγραμμα του 2027 να περιλαμβάνει 24 αγωνιστικά τριήμερα, με το καλεντάρι να ξεκινά από το Μπαχρέιν στις 12-14 Μαρτίου και να ολοκληρώνεται στο Άμπου Ντάμπι στις 10-12 Δεκεμβρίου.
Τα βλέμματα τραβάει ότι στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ορισμένες από τις πιο εμβληματικές πίστες του πρωταθλήματος, όπως αυτή του Μονακό, στην οποία θα πραγματοποιηθεί Sprint Race το τριήμερο 4-6 Ιουνίου.
Το καλεντάρι της Formula 1 για το 2027:
Γύρος Ημερομηνίες Grand Prix Πίστα
1 12-14 Μαρτίου Μπαχρέιν Σαχίρ Sprint
2 19-21 Μαρτίου Σαουδική Αραβία Τζέντα
3 2-4 Απριλίου Αυστραλία Μελβούρνη Sprint
4 9-11 Απριλίου Ιαπωνία Σουζούκα Sprint
5 16-18 Απριλίου Κίνα Σαγκάη
6 30 Απριλίου-2 Μαΐου Μαϊάμι Μαϊάμι
7 21-23 Μαΐου Καναδάς Μόντρεαλ Sprint
8 4-6 Ιουνίου Μονακό Μονακό Sprint
9 18-20 Ιουνίου Πορτογαλία Πορτιμάο
10 2-4 Ιουλίου Μεγάλη Βρετανία Σίλβερστοουν Sprint
11 9-11 Ιουλίου Αυστρία Σπίλμπεργκ
12 23-25 Ιουλίου Βέλγιο Spa-Francorchamps
13 30 Ιουλίου-1 Αυγούστου Ουγγαρία Βουδαπέστη
14 3-5 Σεπτεμβρίου Ιταλία Μόντσα Sprint
15 10-12 Σεπτεμβρίου Ισπανία Μαδρίτη
16 24-26 Σεπτεμβρίου Αζερμπαϊτζάν Μπακού
17 1-3 Οκτωβρίου Τουρκία Κωνσταντινούπολη
18 8-10 Οκτωβρίου Σιγκαπούρη Σιγκαπούρη
19 22-24 Οκτωβρίου ΗΠΑ Όστιν
20 29-31 Οκτωβρίου Μεξικό Μέξικο Σίτι
21 5-7 Νοεμβρίου Βραζιλία Σάο Πάολο Sprint
22 18-20 Νοεμβρίου Λας Βέγκας Λας Βέγκας
23 3-5 Δεκεμβρίου Κατάρ Λουσαΐλ Sprint
24 10-12 Δεκεμβρίου Άμπου Ντάμπι Yas Island Sprint