Formula 1: Αυτό είναι το καλεντάρι του 2027 – Με Sprint το GP του Μονακό (pic)

Η σεζόν της Formula 1 για το 2027 περιλαμβάνει 24 Grand Prix σε τέσσερις ηπείρους, από το Μπαχρέιν τον Μάρτιο μέχρι το Άμπου Ντάμπι τον Δεκέμβριο. Δείτε αναλυτικά όλους τους αγώνες, τις ημερομηνίες και τα Sprint Races.

Η Formula 1 ετοιμάζεται για μία ακόμη γεμάτη σεζόν, με το πρόγραμμα του 2027 να περιλαμβάνει 24 αγωνιστικά τριήμερα, με το καλεντάρι να ξεκινά από το Μπαχρέιν στις 12-14 Μαρτίου και να ολοκληρώνεται στο Άμπου Ντάμπι στις 10-12 Δεκεμβρίου.

Τα βλέμματα τραβάει ότι στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ορισμένες από τις πιο εμβληματικές πίστες του πρωταθλήματος, όπως αυτή του Μονακό, στην οποία θα πραγματοποιηθεί Sprint Race το τριήμερο 4-6 Ιουνίου.

Το καλεντάρι της Formula 1 για το 2027:

Γύρος Ημερομηνίες Grand Prix Πίστα

1 12-14 Μαρτίου Μπαχρέιν Σαχίρ Sprint

2 19-21 Μαρτίου Σαουδική Αραβία Τζέντα

3 2-4 Απριλίου Αυστραλία Μελβούρνη Sprint

4 9-11 Απριλίου Ιαπωνία Σουζούκα Sprint

5 16-18 Απριλίου Κίνα Σαγκάη

6 30 Απριλίου-2 Μαΐου Μαϊάμι Μαϊάμι

7 21-23 Μαΐου Καναδάς Μόντρεαλ Sprint

8 4-6 Ιουνίου Μονακό Μονακό Sprint

9 18-20 Ιουνίου Πορτογαλία Πορτιμάο

10 2-4 Ιουλίου Μεγάλη Βρετανία Σίλβερστοουν Sprint

11 9-11 Ιουλίου Αυστρία Σπίλμπεργκ

12 23-25 Ιουλίου Βέλγιο Spa-Francorchamps

13 30 Ιουλίου-1 Αυγούστου Ουγγαρία Βουδαπέστη

14 3-5 Σεπτεμβρίου Ιταλία Μόντσα Sprint

15 10-12 Σεπτεμβρίου Ισπανία Μαδρίτη

16 24-26 Σεπτεμβρίου Αζερμπαϊτζάν Μπακού

17 1-3 Οκτωβρίου Τουρκία Κωνσταντινούπολη

18 8-10 Οκτωβρίου Σιγκαπούρη Σιγκαπούρη

19 22-24 Οκτωβρίου ΗΠΑ Όστιν

20 29-31 Οκτωβρίου Μεξικό Μέξικο Σίτι

21 5-7 Νοεμβρίου Βραζιλία Σάο Πάολο Sprint

22 18-20 Νοεμβρίου Λας Βέγκας Λας Βέγκας

23 3-5 Δεκεμβρίου Κατάρ Λουσαΐλ Sprint

24 10-12 Δεκεμβρίου Άμπου Ντάμπι Yas Island Sprint