Λίβερπουλ: Ο Ιραόλα δεν υπολογίζει τον Κιέζα

Ο Άντονι Ιραόλα δεν υπολογίζει τον Φεντερίκο Κιέζα και τον Ιανουάριο ο Ιταλός επιθετικός αναμένεται να επιστρέψει στη χώρα του.

Έχοντας ελάχιστο χρόνο συμμετοχής στις δύο πρώτες του σεζόν στη Λίβερπουλ υπό τον Άρνε Σλοτ, ο 28χρονος εξτρέμ θέλησε να πείσει τον νέο κόουτς της αγγλικής ομάδας, αλλά ο Βάσκος δεν τον έχει στα πλάνα του και στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο εκτιμάται πως θα επιστρέψει στο ιταλικό πρωτάθλημα, με Γιουβέντους και Νάπολι να έχουν ήδη προσεγγίσει τον μάνατζερ του.

Ο Κιέζα έχει συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ μέχρι τον Ιούνιο του 2028, αλλά με ένα ποσό κοντά στα 20 εκατ. ευρώ η διοίκηση των «κόκκινων» θα δεχθεί να τον παραχωρήσει τον χειμώνα.