Παναθηναϊκός: Κάνει τα περισσότερα φάουλ στο πρωτάθλημα! (Vids & Stats)

Ο Γιώργος Ζουρντός αναλύει γιατί ο Παναθηναϊκός κάνει τα περισσότερα φάουλ στο πρωτάθλημα.

Στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές του Ελληνικού πρωταθλήματος, ο Παναθηναϊκός μαζί με τον Άρη είναι οι ομάδες που έχουν κάνει τα περισσότερα φάουλ! Η ομάδα του coach Νίστρουπ έχει την περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια της καθώς βρίσκεται πρώτη με ποσοστό 65,4% στο πρωτάθλημα! Υπάρχει λογική εξήγηση λοιπόν; Πως γίνεται να δίνει στον αντίπαλο ελάχιστα την μπάλα και ταυτόχρονα να είναι αυτός που κάνει τα περισσότερα φάουλ;

Έχει τα περισσότερα φάουλ

Πρώτος στη λίστα με τα φάουλ στο πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, παραχωρεί στον αντίπαλο συχνά στατικές φάσεις. Θα περίμενε κανείς πως οι ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα να είναι χαμηλά στην λίστα. Έχουν περισσότερο την μπάλα στα πόδια τους, άρα αναγκάζουν τους αντιπάλους σε περισσότερες ενέργειες που αυξάνουν την πιθανότητα αντικανονικών μαρκαρισμάτων και φάουλ. Ο Παναθηναϊκός είναι όμως πρώτος και πάμε παρακάτω να δούμε αν υπάρχει λογική εξήγηση.

Πού κάνει φάουλ ο Παναθηναϊκός;

Το δεύτερο στοιχείο που αξίζει έρευνας και ανάλυσης, είναι σε ποια σημεία κάνει φάουλ ο Παναθηναϊκός. Στο τελευταίο ματς απέναντι στον Παναιτωλικό, φαίνεται μια ροπή των παικτών του Νίστρουπ να κάνουν φάουλ μετά τον χώρο του κέντρου και αρκετά πλάγια.

Στο ματς απέναντι στην Κηφισιά του Σεμπαστιάν Λέτο, βλέπουμε πως τα φάουλ που δίνει ο Παναθηναϊκός, είναι όλα στο μισό του αντιπάλου. Είναι ενδεικτικό δεν υπάρχει κανένα στο δικό του μισό, στα δύο τελευταία ματς πρωταθλήματος, οι παίκτες του Νίστρουπ στο δικό τους μισό παραχωρούν φάουλ με το σταγονόμετρο, έως ποτέ!



Πιέζει ασφυκτικά

Το κλειδί βρίσκεται εν μέρη εδώ. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την μεγαλύτερη ένταση στο πρωτάθλημα, είναι τον υψηλότερο δείκτη PPDA. Το PPDA (πάσες που επιτρέπει η ομάδα ανά αμυντική ενέργεια) όσο πιο χαμηλό είναι, δείχνει και το πόσο ασφυκτικά πιέζει μια ομάδα. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, επιτρέπει μόλις 7.03 πάσες στον αντίπαλο μέχρι να επέμβει. Ο coach Μεντιλίμπαρ όπως και ο Αλμέιδα στην πρώτη του χρονιά στην ΑΕΚ ήταν γνωστοί για τον τρόπο που πίεζαν.

Ο coach Νίστρουπ λοιπόν, βλέπουμε πως μέχρι τώρα παρουσιάζει μια ομάδα που πιέζει ανάλογα, ίσως και καλύτερα, όμως κάνει αρκετά φάουλ. Φυσικά, για να πιέσεις με τέτοια ένταση και τόσο επιθετικά, θα κάνεις και φάουλ. Όμως το να είσαι πρώτος στα φάουλ μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα, ίσως κρύβει και κάτι άλλο...

Φάουλ σκοπιμότητας

Ο Νίστρουπ την φετινή σεζόν, παρουσιάζει μια άκρως επιθετική ομάδα. Όλος ο Παναθηναϊκός παίζει στο αντίπαλο μισό, ακόμα και οι κεντρικοί του αμυντικοί φτάνουν αρκετά μέτρα μετά την σέντρα. Μεταφέρει το παιχνίδι του στο μισό του αντιπάλου, όμως στα χαφ του δεν θέλει να βάλει έναν αθλητή που δεν έχει καλές επαφές με την μπάλα, δεν θέλει καθαρό “6”.

Προτιμά χαφ που να κυκλοφορούν καλά την μπάλα, να κινούνται επιθετικά χωρίς αυτήν, να πατάνε περιοχή. Έτσι, ίσως βλέπουμε μια αδυναμία στο αμυντικό κομμάτι, μια απόφαση που ο προπονητής του Παναθηναϊκού, έχει πάρει συνειδητά.

Ταυτόχρονα, τα δύο του πλάγια μπακ Κυριακόπουλος και Καλάμπρια παίζουν εξαιρετικά ψηλά. Μόνο οι Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν δεν βρίσκονται γύρω από την αντίπαλη περιοχή. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν γεμίζει το αντίπαλο final third με παίκτες και προσπαθεί με το που χαθεί η μπάλα να την ανακτήσει άμεσα. Είναι η ομάδα που πιέζει πιο ψηλά από όλους στο πρωτάθλημα και έχει και μεγάλη ένταση που οδηγεί σε φάουλ.

Το μυστικό είναι όμως, πως οι παίκτες του Παναθηναϊκού ξέρουν πως αν δεν καταφέρουν να ανακτήσουν την μπάλα στα πρώτα δευτερόλεπτα, θα πρέπει να κάνουν φάουλ για να ανακόψουν την αντεπίθεση, να μην αφήσουν τον αντίπαλο να βγει στη κόντρα.

Ο Νίστρουπ λοιπόν γνωρίζει πως ο τρόπος που επιτίθεται είναι ακραίος, είναι όμως προετοιμασμένος πως αν το πρώτο press δεν οδηγήσει σε ανάκτηση, οι παίκτες του είναι υποχρεωμένοι να κάνουν φάουλ πριν ο αντίπαλος καταφέρει να περάσει το κέντρο του γηπέδου...