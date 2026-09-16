Παναγιώτης Κικιάνης: Το ελληνικό «διαμάντι» της Αδελαΐδας Γιουνάιτεντ που θέλει η ΑΕΚ!

Από το ιστορικό πενταετές συμβόλαιο στις 50 συμμετοχές με την Αδελαΐδα Γιουνάιτεντ και την καθιέρωση στους Young Socceroos στο ενδιαφέρον της ΑΕΚ. Ο Παναγιώτης Κικιάνης στα 21 του δείχνει έτοιμος για την επόμενη μεγάλη πρόκληση της καριέρας του.

Όταν τον Ιούλιο του 2024 η Αδελαΐδα Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε την συμφωνία για πενταετές συμβόλαιο με τον Παναγιώτη Κικιάνη, ήταν ξεκάθαρο πως ο αυστραλιανός σύλλογος διέβλεπε λαμπρό μέλλον στο πρόσωπο του νεαρού κεντρικού αμυντικού.

Ήταν τότε μόλις 19 ετών και το συμβόλαιο μέχρι το 2029 αποτελούσε το μεγαλύτερο σε διάρκεια στην ιστορία της A-League. Δύο χρόνια αργότερα, η επιλογή της Αδελαΐδας μοιάζει να επιβεβαιώνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο ελληνικής καταγωγής στόπερ έχει πλέον συμπληρώσει 50 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα, έχει καθιερωθεί ως βασικός και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία του συλλόγου.

Από το πρώτο γκολ στην καθιέρωση



Ο Κικιάνης έκανε το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα της Αδελαΐδας Γιουνάιτεντ τη σεζόν 2023/24, έχοντας προηγουμένως περάσει από τα τμήματα υποδομής του συλλόγου. Η παρθενική του επαγγελματική σεζόν ολοκληρώθηκε με πέντε συμμετοχές και ένα γκολ, το οποίο μάλιστα ήρθε με δραματικό τρόπο απέναντι στην Περθ Γκλόρι στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Το πραγματικό «ξεπέταγμα», όμως, ήρθε την επόμενη χρονιά.

Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2024/25, ο Κικιάνης πήρε φανέλα βασικού και άρχισε να αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στην αμυντική λειτουργία της Αδελαΐδας. Η εξέλιξή του ήταν τέτοια ώστε στο τέλος της σεζόν να ψηφιστεί από τους ίδιους τους συμπαίκτες του ως ο καλύτερος παίκτης του συλλόγου

Οι 50 συμμετοχές και το ξεχωριστό ορόσημο



Η σεζόν 2025/26 αποτέλεσε ακόμη ένα βήμα προς την καθιέρωση. Ο Κικιάνης αγωνίστηκε σε 25 παιχνίδια της A-League, ξεκινώντας βασικός σε όλα, ενώ πρόσθεσε ακόμη μία συμμετοχή στο FFA Cup. Στις 19 Απριλίου 2026 ήρθε ένα ιδιαίτερο ορόσημο. Στην αναμέτρηση απέναντι στη Μακάρθουρ, ο νεαρός στόπερ συμπλήρωσε τις 50 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα της Αδελαΐδας Γιουνάιτεντ και το γιόρτασε με τον καλύτερο τρόπο, καθώς βρήκε και δίχτυα στη νίκη της ομάδας του με 3-1.

Για έναν ποδοσφαιριστή που μεγάλωσε στην Αδελαΐδα και από μικρός παρακολουθούσε την Γιοτνάιτεντ, η στιγμή είχε ξεχωριστή σημασία. «Είναι τεράστιο προνόμιο. Είναι όνειρο να παίξεις έστω ένα παιχνίδι για αυτόν τον σύλλογο, πόσο μάλλον 50», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο Κικιάνης.

Το προφίλ του Κικιάνη



Το αγωνιστικό στολ του Κικιάνη είναι ίσως και ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο η Αδελαΐδα Γιουνάιτεντ αποφάσισε να επενδύσει τόσο νωρίς πάνω του. Δεν πρόκειται για τον κλασικό, βαρύ κεντρικό αμυντικό που βασίζεται αποκλειστικά στη δύναμη και στις μονομαχίες.

Ο Κικιάνης διαθέτει ταχύτητα, καλή αλλαγή κατεύθυνσης και ικανότητα να καλύπτει χώρους, στοιχεία ιδιαίτερα σημαντικά για έναν στόπερ που αγωνίζεται σε ομάδα η οποία θέλει να κρατά ψηλά τις γραμμές της. Παράλληλα, ξεχωρίζει για την τεχνική του κατάρτιση. Η πρώτη πάσα, η κυκλοφορία της μπάλας από την άμυνα και η ικανότητα να μεταφέρει το παιχνίδι προς τα μπροστά αποτελούν σημαντικά κομμάτια του παιχνιδιού του.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό που τον βοηθά είναι η άνεση στη χρησιμοποίηση και των δύο ποδιών, προσφέροντας περισσότερες επιλογές στο build-up. Το σημαντικότερο στοιχείο, πάντως, δεν είναι μόνο τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Είναι η ποδοσφαιρική ωριμότητα που παρουσιάζει παρά το νεαρό της ηλικίας του. Ο ίδιος έχει αναφερθεί στην ανάγκη να βελτιώσει την επιλογή της πάσας του, αναγνωρίζοντας πως ένας κεντρικός αμυντικός δεν χρειάζεται πάντοτε να ψάχνει την πιο δύσκολη ή θεαματική λύση.

Η κλήση στους «Socceroos»



Ο Κικιάνης αποτελεί μέλος των μικρών εθνικών ομάδων της Αυστραλίας και ήταν βασικό στέλεχος της ομάδας U20 που κατέκτησε το AFC U20 Asian Cup το 2025. Στη συνέχεια βρέθηκε και στην αποστολή των «Young Socceroos» για το Παγκόσμιο Κύπελλο U20 στη Χιλή.

Η νέα μεγάλη πρόκληση

Η τρέχουσα σεζόν δημιουργεί νέες προοπτικές για την καριέρα του Παναγιώτη Κικιάνη. Η Αδελαΐδα Γιουνάιτεντ επιστρέφει στις ασιατικές διοργανώσεις και ο νεαρός στόπερ βρίσκεται μπροστά στην πρώτη του μεγάλη ευκαιρία να αγωνιστεί σε διασυλλογικό επίπεδο εκτός Αυστραλίας.

Η πρεμιέρα στο AFC Champions League To(17/9) απέναντι στην Τάι Πο από το Χονγκ Κονγκ αποτελεί μια διαφορετική πρόκληση. Το συμβόλαιό του με την Αδελαΐδα Γιουνάιτεντ έχει ισχύ μέχρι το 2029, ωστόσο σύλλογοι όπως η ΑΕΚ και η Λέτσε εξετάζουν ενδελεχώς την περίπτωση του.