Βγάζει στη σέντρα τον Λιόλιο και η ΕΣΗΕΑ: «Πλήττει το δικαίωμα των πολιτών στην ενημέρωση»

Η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών απέστειλε επιστολή στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, με την οποία κάνει λόγο για επιλεκτική πρόσκληση σε συνέντευξη τύπου, η οποία πλήττει το δικαίωμα των πολιτών στην ενημέρωση και σας καλούμε να απευθύνεστε ισότιμα σε όλα τα Μέσα Ενημέρωσης.

Αναλυτικά η επιστολή:

« Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ απέστειλε, χθες, στον Πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, κύριο Ευάγγελο Λιόλιο, την ακόλουθη επιστολή:

«Κύριε Πρόεδρε,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ πληροφορήθηκε ότι προτίθεστε να απευθυνθείτε στο φίλαθλο κοινό, μέσω του καναλιού της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) στο YouTube, με προσκεκλημένους έξι διακεκριμένους συναδέλφους μας. Η ασυνήθιστη αυτή πρακτική έχει προκαλέσει ανησυχία σε συναδέλφους, που καλύπτουν το χώρο του μπάσκετ και δεν έχουν προσκληθεί, για αποκλεισμό τους. Δημιουργεί επίσης ερωτηματικά ως προς τη σκοπιμότητά της.

Σας επισημαίνουμε ότι η επιλεκτική πρόσκληση σε συνέντευξη τύπου πλήττει το δικαίωμα των πολιτών στην ενημέρωση και σας καλούμε να απευθύνεστε ισότιμα σε όλα τα Μέσα Ενημέρωσης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας»

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ