Δόξα Λευκάδας: «Η ομάδα θα παίξει στο σπίτι της»

Η Δόξα Λευκάδας με ανακοίνωσή της ενημέρωσε πως η ομάδα θα παίξει από την αρχή του πρωταθλήματος κανονικά στην έδρα της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Δόξα στο σπίτι της.

Με αφορμή την ανακοίνωση του προγράμματος της Stoiximan GBL και την αναφορά του γηπέδου της Καρδίτσας ως έδρας της ομάδας μας, θέλουμε να καθησυχάσουμε τον κόσμο μας.

Το γήπεδο της Καρδίτσας είχε δηλωθεί αρχικά ως έδρα, καθώς τότε το Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Λευκάδας βρισκόταν σε διαδικασία εργασιών, ώστε να πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή αγώνων της Stoiximan GBL.

Η ΚΑΕ Δόξα Λευκάδας βρίσκεται σε στενή και διαρκή συνεργασία με τον Δήμο Λευκάδας, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για την ανταπόκριση και την έμπρακτη στήριξή του. Όλα τα γραφειοκρατικά ζητήματα έχουν πλέον ξεπεραστεί και οι εργασίες συνεχίζονται με πυρετώδεις ρυθμούς, ώστε στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας το γήπεδο να είναι έτοιμο για τον απαιτούμενο έλεγχο της αρμόδιας επιτροπής και την αδειοδότησή του.

Η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων πλευρών είναι συνεχής και η διαδικασία βρίσκεται στην τελική της ευθεία.

Την ίδια στιγμή, η ανταπόκριση του κόσμου στα εισιτήρια διαρκείας έχει ξεπεράσει τις αρχικές μας προβλέψεις.

Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

Η μεγαλύτερη σεζόν στην ιστορία μας τώρα ξεκινά!!

Κλείσε τη θέση σου και ζήσε την μαζί μας».