Ρόμα: Απαγόρευση εισόδου σε 16 οπαδούς της από όλα τα γήπεδα

Απαγόρευση εισόδου σε 16 οπαδούς της Ρόμα από όλα τα γήπεδα ανακοίνωσε η αστυνομία της πόλης.

Απαγόρευση εισόδου σε 16 οπαδούς της Ρόμα σε όλα τα γήπεδα της Ιταλίας ανακοίνωσε η αστυνομία της πρωτεύουσας, για τους φασιστικούς χαιρετισμούς τους στον εντός έδρα αγώνα, στις 5 Σεπτεμβρίου, κόντρα στην Αταλάντα, στο πλαίσιο της Serie A.

Ο χρόνος αποκλεισμού κυμαίνεται από ένα μέχρι πέντε χρόνια, ενώ η ποινή αφορά και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των «τζιαλορόσι», που είναι αντίπαλοι της ΑΕΚ στο Champions League, ενώ τέσσερις από τους 16 οπαδούς θα πρέπει να παρουσιάζονται σε αστυνομικό τμήμα κατά τη διάρκεια αγώνων της Ρόμα.