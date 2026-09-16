Στον Βόλο Elabet ο Λοντίγκιν

Στο Βόλο Elabet θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιούρι Λοντίγκιν, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο για 1+1 χρόνια.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Βόλος ELABET ανακοινώνει την απόκτηση του 36χρονου τερματοφύλακα Γιούρι Λοντίγκιν.

Ο Γιούρι Λοντίγκιν αφού πέρασε τις απαραίτητες εξετάσεις υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Βόλο ELABET διάρκειας 1+1 χρόνων και ενσωματώθηκε ήδη με την υπόλοιπη ομάδα.

Ο Γιούρι Λοντίγκιν την περσινή περίοδο αγωνιζόταν στον Λεβαδειακό, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα των Παναθηναϊκού, ΠΑΣ Γιάννινα, Αρσενάλ Τούλα, Γκαζιάντεπ, Ζενίτ, Ολυμπιακού και Ξάνθης.

Η ΠΑΕ Βόλος ELABET καλωσορίζει τον Γιούρι Λοντίγκιν στην οικογένεια της.