Διπλό «χτύπημα» από την Κ19 του ΠΑΟΚ: Στ' ασπρόμαυρα και επίσημα Αζούζ και Χαπίπης

Την απόκτηση των Φίλιππου Χαπίπη και Γιασίν Αζούζ ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα ο ΠΑΟΚ - Η κίνηση με... φόντο το μέλλον και η ενσωμάτωση στην Κ19 του Δικεφάλου.

Όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, οι ασπρόμαυροι συνεχίζουν τις κινήσεις με... φόντο το μέλλον, καθώς στο PAOK Academy εντάσσονται τόσο ο Φίλιππος Χαπίπης όσο και ο Γιασίν Αζούζ.

Αναφορικά με τον 19χρονο Μαροκινό, ο ίδιος ο παίκτης αποχαιρέτησε χθες τη Λέουβεν και βρίσκεται... καθ' οδόν για τη Θεσσαλονίκη, ενώ το ίδιο δρομολόγιο θα πράξει άμεσα και ο Έλληνας διεθνής φορ.

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση από πλευράς Χόρσενς για την παραχώρηση του Φίλιππου Χαπίπη, ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και με τη... βούλα την απόκτηση των δύο νεαρών, που ενσωματώνονται άμεσα στην Κ19 του Δικεφάλου.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

«Δύο νέους παίκτες, δύο μεταγραφές για το PAOK Academy – με το βλέμμα πάντα στο μέλλον – ανακοινώνει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Ο Μαροκινός μέσος Μοχάμεντ Γιασίν Αζούζ (γεννημένος το 2007) έρχεται από την βελγική Leuven, υπογράφοντας με τον ΠΑΟΚ έως τον Ιούνιο του 2028. Αγωνιζόταν στην Κ23 της Leuven, ενώ είναι διεθνής με τις μικρές εθνικές του Μαρόκο.

Ο μεσοεπιθετικός Φίλιππος Χαπίπης, γεννημένος το 2008, έρχεται από την AC Horsens της Δανίας, υπογράφοντας συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2028. Ο Χαπίπης γεννήθηκε στη Δανία, έχει ελληνική υπηκοότητα και είναι ήδη διεθνής με την Εθνική Ελλάδας Νέων.

Και οι δύο αναμένεται να ενσωματωθούν αρχικά στην Κ19.»