Λιόλιος: «Αν δεν καθαρίσει εντελώς το μπάσκετ, δεν φεύγω - Επιλογή μου να μην είμαι πρόεδρος στον Προμηθέα, είχα δικαίωμα»

Σε νέα τοποθέτησή του ο πρόεδρος της ΕΟΚ αναφέρθηκε στη σχέση του με τον Προμηθέα, ενώ δήλωσε αποφασισμένος να... καθαρίσει εντελώς το μπάσκετ, διαφορετικά δεν πρόκειται να αποχωρήσει!

Αναλυτικά όσα είπε ο πρόεδρος της ΕΟΚ:

Αρχικά για τη σχέση του με τον Προμηθέα: «Θα το πω όσο πιο κωδικοποιημένα και ξεκάθαρα μπορώ. Έχω εκλεγεί από τα σωματεία. Για αυτό και δίνει τη δυνατότητα ο νομοθέτης ότι μπορείς να είσαι πρόεδρος στην ΕΟΚ ή στο ΔΣ και σε ένα σωματείο. Και μέτοχος και πρόεδρος. Έχω δικαίωμα να είμαι. Δεν μου το απαγορεύει κανείς. Ήταν επιλογή μου να μην είμαι πρόεδρος στον Προμηθέα ή να μην έχω μετοχές. Ο Προμηθέας ήταν πάντα το παιδί μου. Πρέπει να μεγαλώσει και να πάει στα χέρια άλλων. Είμαι χαρούμενος και περήφανος για όσα έχουν γίνει εκεί. Αλλά εγώ είχα άλλο σκοπό να κάνω τότε. Αυτό που μπόρεσα ως παράγοντας στον Προμηθέα να βοηθήσω και τις άλλες ομάδες.

Τα εθνικά πρωταθλήματα και οι ομάδες έγιναν δια μαγείας; Από το πρωί μέχρι το βράδυ ασχολούμαι με όλες τις ομάδες, τους παράγοντες, μάνατζερ. Για να εξελιχθούν. Θα είχα χρόνο να ασχολούμαι με μία ομάδα; Για αυτό δεν ήμουν εκεί. Δεν είχα τον χρόνο. Δεν μπορώ να έχω τόσα καρπούζια. Άνθρωπος είμαι. Στο κινητό μου με πόσες ομάδες από τις 900 μιλάω; Τουλάχιστον με τις 700 μιλάω. Γιατί; Αυτός είναι ο ρόλος μου. Πρέπει να παίρνεις χεράκι τις ομάδες και να τις βοηθάς. Δεν είμαι ο καλύτερος μέντορας αλλά έχω εμπειρία. Ο νόμος μου το έδινε, εγώ δεν ήθελα να είμαι. Είναι άνθρωποι που τους εμπιστεύομαι. Αυτό έχει συμβεί.

Και ξαφνικά, εδώ και 2 μήνες η ΕΕΑ, την οποία σέβομαι, είναι θεσμός, τα μέλη τα έχει προτείνει ο Υπουργός, έχουν ψηφιστεί, με ρωτάει αν είμαι πρόεδρος. Έχω το δικαίωμα να είμαι, επιλογή μου να μην είμαι. Γιατί το ρωτάτε; Στο πόρισμα, από τα 7 μέλη τα 4 ψήφισαν. Διαφώνησαν τα υπόλοιπα 3. Δεν υπάρχει ούτε ένα στοιχείο που να αποδεικνύει κάτι τέτοιο. Τους λέω δώστε μου το σκεπτικό. Δεν το έδιναν, έστειλα εξώδικο. Έχω εμπιστοσύνη στην Δικαιοσύνη. Θα φανούν όλα. Θα πέσουν όλα κάτω. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, την πολιτική ευθύνη ποιος θα την έχει; Ποιος θα την πάρει; Θα πουν τα μέλη της επιτροπής κάναμε λάθος; Θα παρέμβει ο υπουργός; Με ποια κριτήρια τα επέλεξε; Δεν θα μιλήσω αν δε δω. Θα πέσουν όλα. Αφού πέσουν, την πολιτική ευθύνη; Ότι κρεμάνε στα μανταλάκια ανθρώπους, φίλους μου, ποιος θα ζητήσει συγγνώμη; Θα ήθελα να δω κάποιον να λέει συγγνώμη, λάθος. Στο πόρισμα μου καταλογίζουν ένα πρόστιμο, δεν έχει τίποτα άλλο. Το πρόστιμο είναι λάθος, το φυσικό πρόσωπο δεν έχει ποτέ. Ο νόμος το λέει. Ακόμα και εκεί βιάστηκαν να δείξουν ότι είμαι εμπλεκόμενος κάπου. Θα φανούν όλα. Έχω εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη, σέβομαι τους θεσμούς και τις επιτροπές. Τα πρόσωπα που είναι σε αυτούς είναι και στην κρίση του κόσμου».

Για το αν έχει σκεφτεί πως μπορεί να λυθεί η όποια αντιπάθεια σχετικά με την ενασχόλησή του με τον Προμηθέα: «Μου αρέσει αυτή η ερώτηση. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα φανεί σύντομα. Σχετικά με την πιθανή αφαίρεση βαθμών στον Προμηθέα. Δεν υπάρχει τίποτα. Όσο ήμουν από την πλευρά ιδιοκτήτη ομάδας που ξεκίνησε από το τοπικό, εβλεπα τα πράγματα πως εξελίσσονται στο ελληνικό μπάσκετ, δεν μου άρεσαν».

Στη συνέχεια ανέφερε για την κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ: «Έκοψα ένα σύστημα 40 ετών ελέγχου, εξαρτήσεων. Μούδιασαν στην αρχή όλοι. Σε αυτούς που δεν τους άρεσε αυτό ξεκίνησαν τη λάσπη από την πρώτη στιγμή.

Μια ομάδα είχε βγει και έλεγε «εγκληματική οργάνωση η ΕΟΚ». Πήγαινα στον εισαγγελέα να δω τον φάκελο, ήταν κενός. Με έβγαζαν στα σόσιαλ με το όνομά μου. Έκανα μήνυση και αγωγή. Ήξερα ότι αυτό που έκανα δεν άρεσε. Έχω ακόμα την απάντηση στο κινητό μου. Έκοψα ένα σύστημα που έλεγχε τα πάντα. Όταν έγιναν οι εκλογές είχα έναν πόλεμο για να μην βγω. Όταν από το 55% πήγαν στο 80% και οι ομάδες μου είπαν «καθάρισέ το όλο», συνεχίστηκε η λάσπη. Δεν με πειράζει, με λάθος άνθρωπο τα έβαλαν. Δεν με τρομάζει κανένας εκφοβισμός, καμία απειλή. Αυτή την εντολή μου έδωσαν τα σωματεία.

Δεν ήρθα στο μπάσκετ να κάνω ό,τι γουστάρω. Μιλάω με τα σωματεία ακόμα και τώρα. Αν δεν καθαρίσει εντελώς το μπάσκετ, εγώ δεν φεύγω. Αυτός είναι ο στόχος μου. Δεν μιλάω καθόλου. Με έχετε ακούσει να μπαίνω σε αντιπαράθεση; Όταν το μπάσκετ μπαίνει μπροστά, ένα 10-20% θέλει να φέρει το μπάσκετ πίσω. Μοιραία θα εξαφανιστούν γιατί το μπάσκετ πάει μπροστά. Η GBL είναι πρωταθληματάρα. Δεν νιώθω ευθύνη. Έχω μαζί μου τους φιλάθλους, τις ενώσεις.»