Άγιαξ: Ανακοίνωσε τον Μπισουμά

Κάτοικος Ολλανδίας είναι και επίσημα ο Ιβς Μπισουμά, με τον Άγιαξ να ανακοινώνει την απόκτηση του αμυντικού χαφ, ο οποίος ήταν ελεύθερος, αποχωρώντας το περασμένο καλοκαίρι από την Τότεναμ.
Ο 30χρονος επέγραψε συμβόλαιο έως το 2027, με τον τεχνικό διευθυντή του «Αίαντα», Τζόρντι Κρόιφ να δηλώνει:
«Οι συζητήσεις με τον Ιβς ξεκίνησαν τον Αύγουστο και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που υπέγραψε πλέον στον Άγιαξ. Αποκτήσαμε έναν έμπειρο παίκτη, ο οποίος γνωρίζει τι χρειάζεται για να αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο. Είναι σε θέση να παίξει σε διάφορες θέσεις και ελπίζουμε ότι θα είναι διαθέσιμος για επιλογή το συντομότερο δυνατό».
Ο Μπισουμά είναι γεννημένος στην Ακτή Ελεφαντοστού, ωστόσο αγωνίζεται με την εθνική ομάδα του Μάλι, έχοντας μάλιστα 46 συμμετοχές.