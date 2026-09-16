Άγιαξ: Ανακοίνωσε τον Μπισουμά

Ο Άγιαξ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ιβς Μπισουμά, με τον 30χρονο αμυντικό χαφ να υπογράφει έως το καλοκαίρι του 2027.

Κάτοικος Ολλανδίας είναι και επίσημα ο Ιβς Μπισουμά, με τον Άγιαξ να ανακοινώνει την απόκτηση του αμυντικού χαφ, ο οποίος ήταν ελεύθερος, αποχωρώντας το περασμένο καλοκαίρι από την Τότεναμ.

Ο 30χρονος επέγραψε συμβόλαιο έως το 2027, με τον τεχνικό διευθυντή του «Αίαντα», Τζόρντι Κρόιφ να δηλώνει:

«Οι συζητήσεις με τον Ιβς ξεκίνησαν τον Αύγουστο και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που υπέγραψε πλέον στον Άγιαξ. Αποκτήσαμε έναν έμπειρο παίκτη, ο οποίος γνωρίζει τι χρειάζεται για να αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο. Είναι σε θέση να παίξει σε διάφορες θέσεις και ελπίζουμε ότι θα είναι διαθέσιμος για επιλογή το συντομότερο δυνατό».

Ο Μπισουμά είναι γεννημένος στην Ακτή Ελεφαντοστού, ωστόσο αγωνίζεται με την εθνική ομάδα του Μάλι, έχοντας μάλιστα 46 συμμετοχές.

Yves Bissouma officially to Ajax! ✍️



Jordi Cruijff: ‘Discussions with Yves began in August and we are delighted that he has now signed for Ajax. We have brought in an experienced player who knows what it takes to perform at the highest level.’ pic.twitter.com/ZYWpr4g6q4 — AFC Ajax (@AFCAjax) September 16, 2026