Προγνωστικά Κηφισιά – Παναθηναϊκός: Το «τρένο» στο σπίτι του

Η αναμέτρηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Δείτε παρακάτω την ανάλυση και τα προγνωστικά ποδοσφαίρου για τον αγώνα.

Ανάλυση Κηφισιά

Η Κηφισιά έχει παρουσιάσει θετικά στοιχεία στο ξεκίνημα της σεζόν, αν και χρειάζεται ακόμη βελτίωση σε ορισμένους τομείς. Στην τελευταία της αναμέτρηση έμεινε στο 0-0 με τον Λεβαδειακό, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της Super League.

Ανάλυση Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός παρουσιάζει πολύ καλή αγωνιστική εικόνα. Οι τρεις ευρωπαϊκοί προκριματικοί γύροι φαίνεται πως τον βοήθησαν να αποκτήσει ρυθμό, με αποτέλεσμα να είναι η μοναδική ομάδα που μετρά τέσσερις νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές της Super League και να βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας.

Δείτε τα προγνωστικά Κηφισιά – Παναθηναϊκός!

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