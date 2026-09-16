Ντόρτμουντ: Σε φουλ ρυθμούς προπόνησης ο Καρέτσας

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας προπονήθηκε κανονικά με την Ντόρτμουντ, μια εβδομάδα μετά την… τρομάρα που έδωσε σε όλους στο ματς με τη Βιγιαρεάλ.

Κανονικά μέρος στην προπόνηση της Ντόρτμουντ πήρε σήμερα ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, δείχνοντας πως είναι έτοιμος να επιστρέψει στη δράση. Μετά την αδιαθεσία που ένιωσε την περασμένη Τρίτη, στο ματς του Champions League με τη Βιγιαρεάλ, ο 18χρονος μεσοεπιθετικός νοσηλεύτηκε για κάποιες μέρες, αλλά οι εξετάσεις δεν έδειξαν κάποιο πρόβλημα.

Έτσι μετά από κάποιες μέρες ατομικών προπονήσεων, ο Καρέτσας συμμετείχε στο ομαδικό πρόγραμμα και πιθανότατα θα μπει στα πλάνα του Κόβατς για το προσεχές παιχνίδι το Σάββατο με τη Στουτγάρδη εκτός έδρας.