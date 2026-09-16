Λιόλιος για διαιτησία: «Είμαι ικανοποιημένος, έρχονται νέα παιδιά»

Ο Βαγγέλης Λιόλιος στην κλειστή συνέντευξη Τύπου μίλησε και για το κομμάτι της διαιτησίας και τόνισε πως είναι ικανοποιημένος από το επίπεδο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το αν είναι μπελάς η διαιτησία: «Δεν είδα στη συνάντηση να κατηγορούν. Δεν ξέρω τι λένε. Μπροστά μου δεν υπήρξε μία ομάδα να πει κάτι. Πιστεύουν ότι υπάρχει κάτι; Πάρτε το. Δεν ξέρω τι υπήρχε παλιά, φαντάζομαι. Αν θεωρούν ότι υπάρχει κάτι, πάρτο. Μου αρέσει να ακούω τις ομάδες. Παντού είναι η διαιτησία. Κάθε χρόνο ρωτάω τις ομάδες. Μου απαντούν και οι 900. Στα Εθνικά το 40% θεωρούν ότι έχει βελτιωθεί. Στα τοπικά έχουμε θέμα. Γιατί δεν έχουμε διαιτητές σε ποσότητα, δεν πηγαίνουν. Είναι πανευρωαϊκό πρόβλημα. Και αναγκάζονται να σφυρίζουν διαιτητές που δεν έχουν το επίπεδο. Όταν έρχονται κάποιοι και τους βρίζουν, ένα νέο παιδί θα πάει να γίνει διαιτητές; Θα στέλνατε τα παιδιά σας; Τα βρίζουν. Τα βρίζουν στα τοπικά, στα μίνι. Γιατί είναι το εύκολο άλλοθι. Πάρε ένα καθρέφτη και αν όλα πάνε καλά, κρίνε και τον άλλον».

Για το ποιος το πυροδοτεί: «Αυτοί που θέλουν να την ελέγχουν. Αυτοί που έκοψα και έρχονται ως κριτές. Γιατί θέλουν να μου ρίξουν λάσπη; Γιατί δεν είναι καλό το αναπτυξιακό, οι χορηγοί; Όχι. Όταν κόβεις κάποια πράγματα, δεν είναι εύκολο να το αποδεχτεί κάποιος. Αυτός που το χάνει, συνήθως είναι αυτός που βρίζει. Αν είναι και δημοσιογράφοι και σαιτ και ομάδες δεν το ξέρω, μάλλον λίγο όλα μαζί».

Για το αν είναι ικανοποιημένος από την διαιτησία: «Είμαι ικανοποιημένος ότι κόπηκαν οι εξαρτήσεις. Έρχονται νέα παιδιά και γουστάρουν. Θα βελτιωθούν. Πρέπει να τους προστατέψουμε. Πρέπει να τους βοηθήσουν οι ομάδες. Θα ήταν ωραίο να πήγαινα σπίτι και να τον απειλούσαν την γυναίκα και το παιδί; Αυτό θέλουμε να κάνουμε; Αυτοί οι οπαδοί μας αρέσουν; Εμένα δεν μου αρέσουν αυτοί. Δεν μου αρέσει αυτό. Πρέπει να τους εμπιστευτούμε και να τους δώσουμε τα εφόδια να γίνουν καλύτεροι. Έρχονται νέα παιδιά, έχει ανανεωθεί κατά 80%. Σφύριζαν ντέρμπι 27χρονών ή 40+; Για αυτό δεν είχαμε διαιτητές στην Ευρώπη. Ήταν προσωπική υπόθεση η διαιτησία. Οι νέοι θα βελτιώνονται. Θέλουν σεβασμό από όλους. Σεβασμό στο λάθος. Θα κάνουν λάθος. Ο καλύτερος σουτέρ έχει 38%. Από τις 70 αποφάσεις πόσες δικαιούται να κάνει λάθος; Τα λάθη δεν πειράζουν, τα εσκεμμένα πειράζουν. Αυτό κόπηκε. Το λάθος είναι στο παιχνίδι. Όσο είμαι εγώ, αυτό κόβεται. Όσο είμαι εγώ. Φαντάζομαι και ο επόμενος».

Για την πρόταση να ορίζουν οι ομάδες τους διαιτητές: «Αυτοί μου το πρότειναν μόνοι τους πρόπερσι. Η πρότασή τους ήταν. Η πρόταση των ομάδων πριν 2 χρόνια, έγγραφη και το συζητούσαν στον ΕΣΑΚΕ να κανονίζουν αυτοί τους διαιτητές. Μου απάντησαν χθες οριστικά όλοι όχι. Τι να κάνουμε, δεν θα κάνουμε αγώνες φέτος».

Για το αν υπάρχει άλλη λύση: «Η ελληνική διαιτησία είναι ανεξάρτητη. Έχει ξεχωριστό σώμα για τη GBL, ξεχωριστή εκπαίδευση. Είναι αυτό που ζήτησαν οι ομάδες. Αυτό έχει γίνει, εντελώς ανεξάρτητη. Αυτοί αποφασίζουν, κάνουν ό,τι θέλουν. Και έχουν την ευθύνη. Υπάρχει σώμα παρατηρητών, ranking διαιτητών. Υπάρχει σειρά ικανότητας με πολλούς παράγοντες και από αγώνες και από την εκπαίδευση. Είναι επαγγελματίες οι διαιτητές. Η ΚΕΔ ορίζεται από την Ομοσπονδία και είναι ανεξάρτητη, όπως γίνεται σε 200 Ομοσπονδίες. Αυτό συνέβη. Αυτό που δεν έχει συμβεί και δεν θα συμφωνήσω είναι να φέρουμε ξένους, ότι δεν μας κάνουν οι Έλληνες. Από τους 3 έχουμε 7 στην Ευρώπη. Κακώς αυξήθηκαν; Να τους πάρουμε πίσω; Εγώ τους στηρίζω τους διαιτητές. Θα είμαι μαζί τους. Θέλω καθαριότητα. Λάθη θα κάνουν.

Το ποδόσφαιρο έχει άλλη δομή, ελέγχεται κεντρικά. Το μπάσκετ δεν έχει αυτή την δομή παγκοσμίως. Δεν επιτρέπεται να έρθει ένας Λανουά».