Παναθηναϊκός: Με Σαλάχ-Εντίν, Μπινιάρη, Κοντούρη και Γιάγκουσιτς η ενδεκάδα με Κηφισιά

Με αρκετές αλλαγές παρατάσσει τον Παναθηναϊκό απέναντι στην Κηφισιά ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Ντεμπούτο για Σαλάχ-Εντίν, βασικοί οι Μπινιάρης, Κοντούρης και Γιάγκουσιτς.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται σε λίγη ώρα (17:45) από την Κηφισιά, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να προχωρά σε αρκετές αλλαγές στο αρχικό σχήμα που παρατάσσει.

Το ντεμπούτο του με την πράσινη φανέλα πραγματοποιεί ο νεοαποκτηθείς, Ανάς Σαλάχ-Εντίν, ενώ στο δεξί άκρο της άμυνας επιστρέφει μετά τον τραυματισμό του ο Τσάπρας. Παράλληλα, φανέλα βασικού παίρνουν οι Μπινιάρης και Κοντούρης στα χαφ, αλλά και οι Γιάγκουσιτς και Πελίστρι στην επιθετική τριπλέτα.

Οι μοναδικοί που διατηρούνται στο αρχικό σχήμα σε σχέση με το 3-0 επί του Παναιτωλικού είναι οι Ινιάκι Πένια και Στέφαν Ντε Φράι.

Ο Δανός τεχνικός διατηρεί τον Πένια κάτω από τα δοκάρια, με τους Τσάπρα και Σαλάχ-Εντίν να βρίσκονται στα άκρα της άμυνας και τους Ντε Φράι και Πάλμερ-Μπράουν να αποτελούν το δίδυμο των στόπερ.

Στα χαφ θα είναι οι Μπινιάρης, Κοντούρης και Κάνγκουα, με τους Γιάγκουσιτς και Πελίστρι στα άκρα και τον Τετέι στην κορυφή της επίθεσης.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Λάβδας, Κυριακόπουλος, Αντίνο, Ουναΐ, Καμαρά, Ντέσερς, Ραστόντερ και Νεμπής.

Η ενδεκάδα της Κηφισιάς: Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Δοϊρανλής, Εμπουλά, Γιάγκνε, Πατήρας, Καλοσκάμης, Πολυκράτης, Ζολιμπουά, Μαγγανάς, Χριστόπουλος.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Ρόμπερτς, Πέτκοφ, Πόμπο, Αντόνισε, Μπένι, Θεοδωρίδης, Ρουκουνάκης, Αμπάντα, Σαγάλ, Σόουζα, Κλημαθιανός, Μάνσο.