Ντόντσιτς: «Θυμάμαι την έδρα του Παναθηναϊκού, είχε τρομερό θόρυβο» (vid)

Ο Λούκα Ντόντσιτς, δεν ξεχνάει τη θητεία του στην Ευρώπη και μνημονεύει για ακόμα μία φορά την έδρα του Παναθηναϊκού.

Μιλώντας στο «SLAM», ο Σλοβένος γκαρντ κλήθηκε να επιλέξει τις πιο «καυτές» ατμόσφαιρες που αντιμετώπισε όσο αγωνιζόταν στην EuroLeague με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης.

«Θα έλεγα μάλλον τον Ερυθρό Αστέρα, αλλά όχι για μένα», δήλωσε χαρακτηριστικά, για να εξηγήσει: «Εκεί με συμπαθούσαν, οπότε δεν είχαν πρόβλημα μαζί μου».

Στη συνέχεια, ο ηγέτης των Λέικερς στάθηκε στον Παναθηναϊκό και στο παιχνίδι των playoffs του 2018 στην Αθήνα: «Έχω παίξει επίσης στην έδρα του Παναθηναϊκού. Αναμετρηθήκαμε στα προημιτελικά. Θυμάμαι την έδρα του. Ξεκινήσαμε το παιχνίδι χάνοντας με 20-0, οπότε ο θόρυβος εκεί μέσα ήταν πραγματικά τρομερός».

Ο Ντόντσιτς αναφερόταν στο Game 1 των playoffs του 2018, όταν ο Παναθηναϊκός μπήκε στο παρκέ με σερί 20-0 και διέλυσε τη Ρεάλ με 95-67, μπροστά σε περισσότερους από 18.000 οπαδούς στο ΟΑΚΑ.

Όταν η κουβέντα πήγε στο ποια έδρα τον αντιπαθούσε περισσότερο, ο Ντόντσιτς αρχικά αστειεύτηκε: «Μάλλον πολλές από αυτές». Μετά από μια μικρή παύση, όμως, έδωσε ξεκάθαρη απάντηση δείχνοντας την αιώνια αντίπαλο της Ρεάλ: «Η Μπαρτσελόνα. Λόγω της μεγάλης αντιπαλότητας».

Θυμηθείτε στιγμές από το εν λόγω παιχνίδι που αναφέρει ο Ντόντσιτς: