Ξεχώρισε, σκόραρε και πήρε βραβείο: MVP του ΠΑΟΚ κόντρα στον Άρη ο Εντιαγέ

Ο Σερίφ Εντιαγέ ξεχώρισε και σκόραρε στο ντέρμπι κόντρα στον Άρη, κερδίζοντας το βραβείο του MVP του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι της Τούμπας.

Ο Σενεγαλέζος φορ ήταν ο παίκτης-κλειδί του classico της Θεσσαλονίκης, καθώς κέρδισε το πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε ο ίδιος για το 1-0, ενώ ήταν αυτός που «έκλεψε» από τον Μπασίρου στη φάση του 2-0.

Οι ενέργειές του του έδωσαν και το βραβείο του MVP του Δικεφάλου για το παιχνίδι της Τούμπας, κερδίζοντας τη... μονομαχία με τον Ζίβκοβιτς.

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

«Ο Σερίφ Εντιαγέ αναδείχθηκε Kitchenbar Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης κόντρα στον Άρη στο γήπεδο της Τούμπας για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League 2026-27.

Ο ΠΑΟΚ ήταν αποφασιστικός και απόλυτα ουσιαστικός στις ευκαιρίες που δημιούργησε, βρήκε δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα με τους Εντιαγέ και Ζίβκοβιτς και πανηγύρισε μια σημαντική νίκη με 2-0 απέναντι στον Άρη.

Με τη συνολική του παρουσία, ο 30χρονος επιθετικός αποτέλεσε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της επικράτησης του Δικεφάλου. Ο Εντιαγέ όχι μόνο ευστόχησε από την άσπρη βούλα, έπειτα από το πέναλτι που ο ίδιος κέρδισε, αλλά είχε άμεση συμμετοχή και στο δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ, καθώς η φάση ξεκίνησε από δικό του κλέψιμο πάνω στον Μπασίρου.

Στην ψηφοφορία για τον Kitchenbar Fans’ Man of the Match, ο Εντιαγέ συγκέντρωσε το 63,39% των ψήφων του κοινού και κατέκτησε το βραβείο. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Ζίβκοβιτς , ο οποίος πέτυχε το δεύτερο τέρμα του ΠΑΟΚ και είχε σημαντική συνεισφορά τόσο στο επιθετικό όσο και στο αμυντικό κομμάτι.

Το βάθρο συμπλήρωσε ο Χρήστος Ζαφείρης, που έδωσε για ακόμη ένα ματς πολύτιμες βοήθειες στον χώρο της μεσαίας γραμμής.»