Βράβευσε Κοτσόλη, Τετέι και Παντελίδη η Κηφισιά (vid)

Στις τάξεις του Παναθηναϊκού βρίσκονται πλέον τόσο οι δύο πρώην παίκτες της ομάδας των βορείων προαστίων, που «έλαμψαν» με την φανέλα της στο πρώτο μισό της περσινής χρονιάς, όσο και ο Στέφανος Κοτσόλης.
Και οι τρεις φυσικά προσέφεραν πάρα πολλά στην Κηφισιά κι έτσι με αφορμή την επίσκεψη του «Τριφυλλιού» στην Λεωφόρο για την 3η αγωνιστική του Κυπέλλου, ο πρόεδρος της ΠΑΕ, Χρήστος Πρίτσας, τους βράβευσε, μαζί με τους δύο γιους του (Πάνο και Κωνσταντίνο). Μια πολύ όμορφη πρωτοβουλία, λίγα λεπτά πριν την σέντρα του αγώνα.