Στους Κινγκς με μη εγγυημένο συμβόλαιο ο Έλφριντ Πέιτον

Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο Μάικλ Σκότο του HoopsHype, ο έμπειρος γκαρντ θα δώσει το «παρών» στο training camp της ομάδας, όπου και θα διεκδικήσει μια μόνιμη θέση στο τελικό ρόστερ των «Βασιλιάδων».
Το συμβόλαιο που υπέγραψε ο Πέιτον είναι μη εγγυημένο, κάτι που σημαίνει ότι οι Κινγκς έχουν το δικαίωμα να τον αποδεσμεύσουν πριν από την έναρξη της κανονικής περιόδου.
Ο 32χρονος άσος μετράει εννέα σεζόν στα παρκέ του NBA, έχοντας 9,8 πόντους και 5,8 ασίστ ανά παιχνίδι, όμως τα τελευταία πέντε χρόνια η καριέρα του παρουσιάζει πτώση.
Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025-26, ο Πέιτον αγωνίστηκε στη G League με τους Σπερς. Εκεί κατέγραψε γεμάτες εμφανίσεις, έχοντας κατά μέσο όρο 6,3 πόντους, 5,8 ριμπάουντ και 6 ασίστ κατά μέσο όρο.
The Sacramento Kings and Elfrid Payton have agreed to a deal, Senior VP of @CSETalent Darrell Comer told @hoopshype. He’ll compete for a roster spot. Kings GM Scott Perry and Payton were together with the Magic and Knicks. He’s averaged 9.8 points and 5.8 assists in nine seasons. pic.twitter.com/1mJDmMayM2— Michael Scotto (@MikeAScotto) September 16, 2026