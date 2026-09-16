Στους Κινγκς με μη εγγυημένο συμβόλαιο ο Έλφριντ Πέιτον

Σε μια κίνηση ενίσχυσης της περιφέρειάς τους ενόψει της προετοιμασίας προχωρούν οι Σακραμέντο Κινγκς, οι οποίοι ήρθαν σε συμφωνία με τον Έλφριντ Πέιτον.

Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο Μάικλ Σκότο του HoopsHype, ο έμπειρος γκαρντ θα δώσει το «παρών» στο training camp της ομάδας, όπου και θα διεκδικήσει μια μόνιμη θέση στο τελικό ρόστερ των «Βασιλιάδων».

Το συμβόλαιο που υπέγραψε ο Πέιτον είναι μη εγγυημένο, κάτι που σημαίνει ότι οι Κινγκς έχουν το δικαίωμα να τον αποδεσμεύσουν πριν από την έναρξη της κανονικής περιόδου.

Ο 32χρονος άσος μετράει εννέα σεζόν στα παρκέ του NBA, έχοντας 9,8 πόντους και 5,8 ασίστ ανά παιχνίδι, όμως τα τελευταία πέντε χρόνια η καριέρα του παρουσιάζει πτώση.

Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025-26, ο Πέιτον αγωνίστηκε στη G League με τους Σπερς. Εκεί κατέγραψε γεμάτες εμφανίσεις, έχοντας κατά μέσο όρο 6,3 πόντους, 5,8 ριμπάουντ και 6 ασίστ κατά μέσο όρο.