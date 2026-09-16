Φουλ των αλλαγών η 11άδα του ΠΑΟΚ: Βασικός ο Γιάκιτς, στην κορυφή ο Μύθου (pic)

Με αρκετές αλλαγές η 11άδα του ΠΑΟΚ απέναντι στον Ατρόμητο και τον Κριστιάν Γιάκιτς να παίρνει φανέλα βασικού - Οι επιλογές των Λίσι και Κέρκεζ

Στο γήπεδο του Περιστερίου επιστρέφει μετά από 17 μέρες ο Δικέφαλος, ο οποίος θέλει να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα, αυτή τη φορά αντιμετωπίζοντας τον Ατρόμητο για την 3η αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος.

Με τον Αντώνη Τσιφτσή κάτω από τα δοκάρια ο ΠΑΟΚ και τους Κένι, Κόστα, Ελουστόντο και Τέιλορ στην άμυνα από τα δεξιά προς τ' αριστερά.

Στα χαφ φανέλα βασικού παίρνει για πρώτη φορά ο Κριστιάν Γιάκιτς, έχοντας στο πλευρό του τον Ούγκρεσιτς, με τον Καμαρά σε λίγο πιο προωθημένο ρόλο. Στην κορυφή της επίθεσης ο Ανέστης Μύθου, με τους Δημήτρη Χατσίδη και Τάχα Άλι να αναλαμβάνουν τα «φτερά».

Για τον γηπεδούχο Ατρόμητο, ο Ντιένγκ θα είναι ο βασικός τερματοφύλακας με τους Μήτογλου-Μάγκνουσον στα στόπερ και τους Λύρατζη-Ούρονεν στα «άκρα» της άμυνας. Ο Καραμάνης θα είναι στο πλευρό του Μουτουσαμί στα χαφ, με τους Σερτζίνιο, Τσούμπερ και Πνευμονίδη να κινούνται πίσω από τον Τσαντίλα.