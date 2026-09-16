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Όπως παλιά: Η Θύρα 13 «πρασίνισε» ξανά στη Λεωφόρο! (vid)

Ποδόσφαιρο
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Η Κηφισιά φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, με τους φίλους του Παναθηναϊκού να δημιουργούν ξανά τρομερή ατμόσφαιρα στη Θύρα 13!

Δείτε εδώ:

Όπως παλιά: Η Θύρα 13 «πρασίνισε» ξανά στη Λεωφόρο! (vid)