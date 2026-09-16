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Τεράστια απόκρουση του Αναγνωστόπουλου σε απευθείας εκτέλεση του Κάνγκουα (vid)

Ποδόσφαιρο
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Κοντά στο γκολ έφτασε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Κηφισιά, ωστόσο ο Αναγνωστόπουλος με μία εκπληκτική απόκρουση σταμάτησε την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Κάνγκουα.

Δείτε εδώ:

 

Τεράστια απόκρουση του Αναγνωστόπουλου σε απευθείας εκτέλεση του Κάνγκουα (vid)