Τεράστια απόκρουση του Αναγνωστόπουλου σε απευθείας εκτέλεση του Κάνγκουα (vid)

Κοντά στο γκολ έφτασε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Κηφισιά, ωστόσο ο Αναγνωστόπουλος με μία εκπληκτική απόκρουση σταμάτησε την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Κάνγκουα.

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